Tổng kết công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù

Chiều 31/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (gọi là Nghị định 49 và Quyết định 22).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các trại giam đóng trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới 148 xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dự chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và hỗ trợ hơn 14.300 người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương; hiện đang quản lý trên 4.700 người. Việc triển khai Nghị định 49 và Quyết định 22 được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân có chuyển biến tích cực; sự phối hợp giữa lực lượng Công an, UBND cấp xã và gia đình người chấp hành xong án phạt tù ngày càng chặt chẽ, góp phần hỗ trợ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã xây dựng trên 100 mô hình tái hòa nhập cộng đồng; giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho 600 người tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp; trợ giúp pháp lý, tư vấn cho gần 500 người; dạy nghề, hướng nghiệp cho 1.700 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các mô hình được rà soát, kiện toàn; hiện duy trì và xây dựng mới 48 mô hình phù hợp thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 49 và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 22.

Thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định 22, tổng doanh số cho vay đạt trên 92,3 tỷ đồng, với 1.011 người được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Doanh số thu nợ đạt gần 5,6 tỷ đồng; hiện còn 964 khách hàng đang thụ hưởng vốn với dư nợ hơn 88,4 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 42,75 tỷ đồng, góp phần quan trọng giúp người hoàn lương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị định 49 và 2 năm thực hiện Quyết định 22.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an và các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, cần sự chung tay của các cấp, các ngành và Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức xã hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực cho người lầm lỗi vươn lên hoàn lương.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả chính sách tín dụng, bảo đảm nguồn vốn cho vay.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở trong quản lý, giúp đỡ người hoàn lương, tạo việc làm, phòng ngừa tái phạm. UBND các xã, phường tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng”...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 49 và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 22.

Lệ Oanh