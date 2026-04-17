Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

Sáng 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, năm học 2025 - 2026.

Ban Tổ chức trao giải cho các giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 10/3 đến ngày 10/4 tại 3 cụm thi: cụm 1 tại phường Hoà Bình, cụm 2 tại phường Thanh Miếu, cụm 3 tại phường Vĩnh Phúc.

Tham gia hội thi có 395 giáo viên từ 612 trường THCS trên địa bàn tỉnh, với 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Các giáo viên dự thi thực hiện 2 phần thi: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành 1 tiết dạy theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của các lớp 6, 7, 8.

Theo đánh giá của Ban giám khảo hội thi, phần thi trình bày biện pháp có đề tài tham gia phong phú, phù hợp với đối tượng học sinh và chương trình học, nhiều biện pháp có khả năng áp dụng rộng rãi. Giáo viên thể hiện tốt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình.

Đối với phần thi thực hành tiết dạy, giáo viên chuẩn bị bài giảng chu đáo, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả. Các tiết dạy cơ bản đảm bảo khoa học, vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, phát huy năng lực học sinh. Nhiều giáo viên bước đầu khai thác các nền tảng học liệu số, ngân hàng câu hỏi, hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến, đặc biệt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế bài giảng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho 395 giáo viên; trao tặng 15 giải Nhất, 96 giải Nhì, 147 giải Ba cho các giáo viên đạt thành tích cao.

Ngọc Anh