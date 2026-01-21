Tổng thống Belarus: Hoạt động của Hội đồng Hòa Bình có thể giúp Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 20/1 cho biết các hoạt động của Hội đồng Hòa bình Gaza có thể lan rộng sang các khu vực khác trên thế giới, trong đó có Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Anadolu Agency

“Tôi thích ý tưởng rằng Hội đồng Hòa bình này, cùng các hoạt động và cơ hội của nó, có thể lan rộng sang các khu vực khác trên thế giới”, kênh Telegram Pul Pervogo, kênh thân cận với cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus, dẫn lời ông Lukashenko nói với các phóng viên. Nhà lãnh đạo này cho rằng phạm vi hoạt động của Hội đồng Hòa bình cũng có thể bao gồm tình hình tại Ukraine.

“Trước hết, có lẽ chúng ta có thể giúp Ukraine, đưa hòa bình đến gần hơn và gây ảnh hưởng tới giới lãnh đạo Ukraine. Đây là điều tôi quan tâm nhất, chứ không phải việc chúng ta sẽ giúp Gaza nhiều đến đâu. Tôi hiểu rõ khả năng của mình và của Belarus”, Tổng thống Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cũng bác bỏ các thông tin cho rằng cần tới 1 tỷ USD để tham gia Hội đồng Hòa bình. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông đã ký một văn kiện về việc Belarus gia nhập Hội đồng Hòa bình về Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đồng thời cam kết thực hiện các điều khoản trong Hiến chương của Hội đồng Hòa bình.

Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko phát biểu tại một cuộc họp báo ở Minsk cho biết: “Tôi đã ký một lời kêu gọi tương ứng gửi tới Mỹ, tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đề xuất của họ để trở thành những người sáng lập hội đồng này”.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Ruslan Varankov xác nhận Minsk đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Trump tham gia Hội đồng Hòa bình.

“Tôi cũng hân hạnh thông báo với Mỹ, với tư cách là bên lưu giữ Hiến chương, rằng Cộng hòa Belarus chính thức chấp nhận Hiến chương của Hội đồng Hòa bình kể từ ngày bức thư này được công bố. Đây là thông báo chính thức của Cộng hòa Belarus về việc đồng ý bị ràng buộc bởi điều lệ”, văn bản được đăng tải trên Telegram nêu rõ.

Văn bản này được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và có hiệu lực ngay lập tức.

Cuối ngày 16/1, Nhà Trắng thông báo việc thành lập Hội đồng Hòa bình, cùng với việc phê chuẩn Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza, một trong bốn cơ quan được chỉ định để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại vùng lãnh thổ này. Tổng thống Trump đã mời khoảng 60 nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội đồng.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình trùng hợp với thời điểm giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được khởi động, chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza, vốn đã khiến hơn 71.000 người thiệt mạng và hơn 171.000 người khác bị thương kể từ tháng 10/2023.

Sáng kiến này là một phần của kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất và đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua theo Nghị quyết 2803 vào tháng 11/2025.

Theo baotintuc.vn