Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thời điểm thăm Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thời điểm thăm Trung QuốcTổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng 24/11 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 - lần đầu tiên kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 năm nay.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và một thỏa thuận có lợi cho nông dân.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chia sẻ: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người Nông dân Vĩ đại của chúng tôi - và nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt!"

Ông Trump cũng xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.

Cuộc điện đàm, trước đó chưa được hai bên thông báo, diễn ra vài tuần sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc, nơi họ đã nhất trí một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại vẫn chưa được hoàn tất.

Nguồn TTXVN


Nguồn TTXVN

 Từ khóa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Thăm Trung Quốc Tổng thống mỹ donald trump Tổng thống donald trump Lãnh đạo Tiết lộ Bắc kinh Cuối năm Điện đàm Tổng thống trump
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá

Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá
2025-11-23 14:12:00

Hội nghị lần thứ 11 (COP11) các Bên tham gia Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC) đã bế mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, sau 6 ngày làm việc với...

Israel không kích đẫm máu vào Gaza

Israel không kích đẫm máu vào Gaza
2025-11-23 06:41:00

Nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza đổ vỡ tiếp tục gia tăng, trong bối quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long