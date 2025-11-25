Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thời điểm thăm Trung Quốc

{title}
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phát biểu sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng 24/11 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 - lần đầu tiên kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 năm nay.
Tổng thống Trump cũng tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và một thỏa thuận có lợi cho nông dân.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chia sẻ: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp và rất quan trọng cho những người Nông dân Vĩ đại của chúng tôi - và nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt!"
Ông Trump cũng xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.
Cuộc điện đàm, trước đó chưa được hai bên thông báo, diễn ra vài tuần sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc, nơi họ đã nhất trí một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại vẫn chưa được hoàn tất.
Nguồn TTXVN
