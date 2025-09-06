Tổng thống Putin: Thỏa thuận với Ukraine về các vấn đề then chốt là “bất khả thi”

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc đạt được thỏa thuận với Kiev về các vấn đề then chốt là “gần như bất khả thi”, dù ông vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 5/9, ông Putin khẳng định, ngay cả khi có ý chí chính trị, vẫn tồn tại những “khó khăn pháp lý và kỹ thuật” liên quan đến các vấn đề lãnh thổ. Ông nhắc tới tình trạng của Crimea và những khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga thông qua các cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 và 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2025. Ảnh: Sputnik

“Lãnh đạo của Ukraine đã nhiều lần phát biểu không thiện chí về chúng ta và loại trừ mọi khả năng tiếp xúc trực tiếp. Giờ đây chúng ta thấy họ lại yêu cầu hoặc ít nhất là đề xuất đối thoại. Tôi đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tiếp xúc, nhưng thành thật mà nói tôi không thấy có nhiều ý nghĩa trong việc này”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải được xác nhận bằng trưng cầu ý dân theo Hiến pháp Ukraine. Tuy nhiên, để có thể tổ chức trưng cầu ý dân, Ukraine cần dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật vốn được áp đặt kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022. Nếu dỡ bỏ thiết quân luật, Ukraine cũng buộc phải tiến hành bầu cử tổng thống, từ đó đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp đối với vị trí người đứng đầu nhà nước của ông Zelensky.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc hồi tháng 5 năm nay, nhưng Ukraine cho tới nay vẫn chưa tổ chức bầu cử do vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật.

“Quá trình vô tận này chẳng dẫn đến đâu cả. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rõ rằng vẫn sẵn sàng cho các cuộc gặp ở cấp cao nhất”, Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow sẽ là địa điểm phù hợp nhất cho các cuộc đàm phán tiềm năng: “Phía Ukraine muốn gặp? Họ cứ đến! Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh”.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Trung Quốc đầu tuần này, ông Putin cũng tái khẳng định về nguyên tắc ông sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky, đồng thời đề nghị Tổng thống Ukraine có thể tới thủ đô Moscow để thảo luận các điều kiện hòa bình.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết ông Zelensky coi trọng khả năng gặp ông Putin và “sẵn sàng bất kỳ lúc nào”, nhưng sẽ không chấp nhận những “đề xuất không thể chấp nhận được”.

Nguồn vov.vn