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Tổng thống Trump xác nhận Mỹ rút toàn bộ oanh tạc cơ khỏi căn cứ Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã rút các máy bay ném bom B-1B Lancer khỏi căn cứ không quân Fairford của Anh sau khi nhận được thông tin về nguy cơ “liên quan Iran”.

Phát biểu với báo giới ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-1B Lancer khỏi căn cứ Fairford trên lãnh thổ Anh, căn cứ được Washington từ lâu sử dụng làm điểm đặt phi đội oanh tạc cơ chiến lược tại châu Âu, Reuters đưa tin.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ rút toàn bộ oanh tạc cơ khỏi căn cứ Anh

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi nhận thấy có thể có một mối đe dọa, vậy tại sao tôi lại để chúng ở đó? Việc di chuyển chúng không tốn nhiều tiền”, ông nói. Khi được hỏi liệu mối đe dọa có liên quan đến Iran hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: “Có liên quan đến Iran”.

Lầu Năm Góc trước đó nói rằng các oanh tạc cơ tại Fairford đã trở về các căn cứ ở Mỹ, đồng thời khẳng định lực lượng máy bay ném bom vẫn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác trên toàn cầu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết việc rút máy bay được thực hiện nhằm thận trọng trước những nguy cơ có thể xảy ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì khẳng định Lầu Năm Góc thường xuyên điều chỉnh việc triển khai lực lượng tùy theo tình hình.

Động thái của Mỹ diễn ra không lâu sau khi cảnh sát Anh thông báo bắt giữ 6 công dân Anh với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi tấn công nhắm vào căn cứ Fairford. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London có “cơ sở” để tin rằng Iran có liên quan đến vụ việc

Iran bác bỏ cáo buộc liên quan đến âm mưu trên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho rằng những cáo buộc nhằm vào Tehran là không có cơ sở.

Fairford có vị trí đặc biệt trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, căn cứ này từng là nơi triển khai oanh tạc cơ B-1B Lancer và B-52H Stratofortress, được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quan trọng tại Iran.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố Fairford là “mục tiêu hợp pháp” cho các hoạt động đáp trả của Tehran.

https://cand.vn/tong-thong-trump-xac-nhan-my-rut-toan-bo-oanh-tac-co-khoi-can-cu-anh-post824098.html

Theo Báo CAND


Theo Báo CAND

 Từ khóa: Phó Tổng thống Mỹ Tổng thống mỹ donald trump Máy bay ném bom Ngoại trưởng Iran Oanh tạc cơ Châu Âu Căn cứ không quân Cáo buộc Tổng thống trump Lầu năm góc
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