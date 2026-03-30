Tonkin Coffee Điểm hẹn cà phê được yêu thích ở Quận 1

Giữa nhịp sống hối hả và âm thanh náo nhiệt của Sài Gòn, đôi khi thứ người ta tìm kiếm không chỉ là một thức uống, mà là một khoảng lặng để tâm hồn được nghỉ ngơi. Tonkin Coffee ra đời như một nốt trầm xao xuyến ngay giữa lòng Quận 1, nơi hương vị cà phê được gìn giữ theo cách tinh tế, trong một không gian gợi nhắc chiều sâu văn hóa và ký ức.

Vì sao Tonkin Coffee là lựa chọn đáng trải nghiệm tại Quận 1?

Tại Tonkin Coffee, mỗi không gian không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, mà còn mang đến một sắc thái riêng của Sài Gòn. Với ba chi nhánh mang phong cách khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần chỉn chu trong chất lượng và tinh tế trong thiết kế, Tonkin là một lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn tìm kiếm cà phê ngon tại quận 1, nơi mọi trải nghiệm đều được xây dựng để mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Tonkin Specialty – Sự tinh tế trong từng nhịp thở phố thị

Nằm tại 91 Lý Tự Trọng, ngay trung tâm Quận 1 và chỉ cách chợ Bến Thành vài bước chân, Tonkin Specialty Coffee mang đến một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa không gian đô thị luôn chuyển động. Khi bước vào bên trong, những âm thanh ồn ào dần lùi lại phía sau, thay vào đó là ánh đèn ấm và hương cà phê rang xay lan tỏa đầy dễ chịu.

Không gian được chăm chút với sự tối giản vừa đủ, tập trung vào cảm giác thoải mái và tinh tế trong từng chi tiết. Đây là nơi phù hợp để ngồi bên khung cửa, thong thả nhâm nhi một tách cà phê có hương vị hài hòa, dễ chịu, và lặng nhìn nhịp sống Sài Gòn trôi qua một cách chậm rãi hơn.

Tonkin Garden – Góc xanh yên bình trong con hẻm nhỏ

Nếu bạn muốn tìm một nơi để tạm rời khỏi nhịp sống vội vã của thành phố, hãy rẽ vào con hẻm nhỏ tại 135/50 Trần Hưng Đạo để chạm đến một khoảng xanh tĩnh lặng. Tonkin Garden hiện ra như một khu vườn ẩn mình, nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn.

Không gian mở đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp cùng cây xanh tạo nên cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Đây là nơi bạn có thể ngồi xuống thật lâu, lật từng trang sách, theo đuổi những suy nghĩ riêng, hoặc đơn giản là tận hưởng một cuộc trò chuyện sâu hơn trong một bầu không khí đủ yên để lắng nghe.

Tonkin Egg Coffee – Nơi cảm nhận trọn vẹn hương vị địa phương

Tọa lạc tại số 1 Lê Thị Riêng, Tonkin Egg Coffee là điểm dừng chân phù hợp cho những ai muốn khám phá một nét đặc trưng của cà phê Việt.

Không mang sự yên tĩnh như không gian vườn hay cảm giác chuyên biệt của dòng Specialty, nơi đây tạo cảm giác gần gũi và cởi mở hơn, dễ dàng hòa vào nhịp sống xung quanh. Điểm nhấn chính là cà phê trứng - với lớp kem trứng mịn, béo nhẹ, kết hợp cùng nền cà phê đậm vị, được chuẩn bị một cách chỉn chu trong từng bước.

Đây là nơi những người lần đầu thử có thể cảm nhận sự thú vị của một hương vị khác biệt, và cũng là nơi quen thuộc để quay lại, khi muốn tìm một ly cà phê vừa thân quen vừa đủ mới mẻ.

Menu tại Tonkin Coffee có gì khiến bạn muốn quay lại?

Tại Tonkin Coffee, mỗi tách cà phê không hướng đến sự phô trương, mà tập trung vào cảm giác khi thưởng thức: rõ ràng, êm và dễ uống. Từ hạt cà phê vùng cao nguyên đến cách rang và pha, mọi công đoạn đều được điều chỉnh để giữ lại những đặc tính tự nhiên, đồng thời tạo nên sự hài hòa trong tổng thể.

Cà phê Việt – Những hương vị quen thuộc đáng thử

Tonkin giữ lại những món cà phê Việt quen thuộc và pha theo cách hài hòa, dễ uống, phù hợp với nhiều gu khác nhau.

Từ cà phê trứng, cà phê sữa, cà phê muối cho đến cà phê cốt dừa, mỗi lựa chọn đều mang một nét riêng nhưng vẫn xoay quanh sự cân bằng trong hương vị, không quá gắt, cũng không quá cầu kỳ.

Espresso – Những lựa chọn quen thuộc mỗi ngày

Bên cạnh cà phê Việt, Tonkin phục vụ các món espresso theo phong cách quen thuộc như espresso, americano, latte, cappuccino hay mocha. Các món này được pha theo hướng nhẹ nhàng và cân bằng, phù hợp để uống nhanh hoặc thưởng thức chậm rãi trong ngày.

Matcha – Lựa chọn nhẹ nhàng để đổi vị

Nếu bạn muốn một lựa chọn khác ngoài cà phê, các món matcha tại Tonkin mang đến cảm giác thanh, dịu và dễ uống, có thể kết hợp cùng dừa hoặc sữa để tạo nên những hương vị mềm mại và dễ chịu hơn.

Đồ uống khác và món ăn kèm

Menu còn có thêm trà, nước ép, sinh tố và chocolate cho nhiều nhu cầu khác nhau. Đi kèm là các món bánh như croissant, bánh ngọt hay một số món mặn nhẹ như sandwich, salad, đơn giản, vừa đủ để dùng cùng đồ uống trong ngày.

Sài Gòn luôn chuyển động không ngừng, nhưng tại Tonkin Coffee, vẫn luôn có một không gian đủ yên để bạn chậm lại. Không cần tìm kiếm điều gì quá xa, đôi khi chỉ là ngồi xuống, cầm trên tay một ly cà phê ấm, và cảm nhận mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Đừng chỉ nghe kể về hương vị, hãy tự mình trải nghiệm, từ lớp kem trứng mịn, vị cà phê êm và tròn, đến cảm giác dễ chịu khi ngồi trong một không gian vừa đủ tĩnh. Mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên một khoảng thời gian riêng, không vội vã.

Dù bạn đang tìm một chút cảm hứng, một nơi để nghỉ ngơi, hay đơn giản là một điểm dừng giữa ngày, Tonkin luôn ở đó, theo cách nhẹ nhàng và chân thành. Ghé bất kỳ chi nhánh nào tại Quận 1, chọn một góc quen thuộc, và để mọi thứ diễn ra chậm lại, theo cách của riêng bạn.

Tonkin Coffee

Tonkin Specialty Coffee

- Add: 91 Ly Tu Trong St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 086 799 0125

- Website: https://tonkin.coffee/

Tonkin Garden Cafe

- Add: 135/50 Tran Hung Dao St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 087 992 4691

Tonkin Egg Coffee

- Add: 1 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 0815 841 909