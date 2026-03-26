Toyota Việt Nam khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại tỉnh Phú Thọ

Sáng 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Tham dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Công ty Toyota Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích sử dụng 8.700m2, bao gồm: Tòa nhà văn phòng 2 tầng, Trung tâm đào tạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ, được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và chú trọng yếu tố bền vững, hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh. Trong đó, Trung tâm đào tạo mới sẽ duy trì và nâng cao các chương trình hiện có, với công suất tối đa khoảng 1.000 lượt học viên mỗi năm, tập trung vào đội ngũ nhân sự hệ thống đại lý trong các lĩnh vực bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đào tạo toàn diện cả lý thuyết và thực hành, đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động quy mô lớn cho hệ thống đại lý trên toàn quốc. Dự án là bước khởi đầu khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào - Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hirata Osamu - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ: Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới của Toyota Việt Nam là bước chuyển mình quan trọng về cách chúng tôi làm việc, học tập và phát triển con người. Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota sẽ hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe Toyota Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 360 triệu đô la Mỹ.

Ông Hirata Osamu - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Với vai trò là Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào cho biết: Tập đoàn Toyota xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực và đã phê duyệt các dự án đầu tư mới với công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như kế hoạch giới thiệu các dòng xe Hybrid Electric thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Ông Tiền Quốc Hào cam kết Toyota Việt Nam sẽp triển khai hiệu quả các dự án chiến lược này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi sang xe hybrid và công nghệ xanh tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” theo định hướng toàn cầu. Không ngừng mở rộng đầu tư tại Phú Thọ, đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô ngay tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, Công ty chủ động phối hợp với các sở, ngành triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ông Tiền Quốc Hào - Phó Tổng Giám đốc Toyota khu vực châu Á, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo để Toyota Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành trung tâm sản xuất năng động, hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời kết nối, thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất của Toyota đầu tư tại Phú Thọ.

Quang cảnh buổi lễ khởi công.

Lê Minh