Trạm Y tế xã Quảng Yên vượt khó chăm sóc sức khỏe người dân

Sáp nhập các đơn vị hành chính giúp tinh gọn bộ máy nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với y tế cơ sở. Trong điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế, Trạm Y tế xã Quảng Yên đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, các trạm y tế Quảng Yên, Đông Lĩnh và Đại An được hợp nhất thành Trạm Y tế xã Quảng Yên, đặt tại xã Đại An (cũ). Quy mô dân số tăng lên hơn 14.400 người trên địa bàn 31 khu dân cư khiến khối lượng công việc của trạm tăng đáng kể, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực chưa được bổ sung tương xứng.

Hiện trạm có 17 cán bộ, nhân viên, trong đó có 5 bác sĩ, đảm nhiệm công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng 30 lượt người đến khám, tư vấn và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Năm 2025, trạm đã khám, điều trị cho hơn 26.350 lượt người bệnh; trong đó có trên 10.500 lượt khám, cấp thuốc BHYT, khoảng 5.230 lượt khám dự phòng và hàng trăm lượt điều trị ngoại trú.

Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm được chú trọng. Toàn xã hiện quản lý 1.680 người mắc tăng huyết áp và 220 người mắc đái tháo đường. Đây là nhóm bệnh cần được theo dõi lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành thường xuyên của y tế cơ sở. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 84,4%, góp phần bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và giảm chi phí điều trị.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Quảng Yên điều trị cho người bệnh ngoại trú.

Bác sĩ CKI Lã Văn Dũng - Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Yên cho biết: Sau sáp nhập, trạm đã chủ động sắp xếp lại hoạt động chuyên môn, phân công cán bộ phù hợp, duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe người dân. Tuy nhiên, những khó khăn hiện nay vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ.

Trước hết là hạn chế về cơ sở vật chất khi trạm hoạt động trong khuôn viên chưa đến 1.000m2, không gian chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu bố trí đầy đủ các phòng chức năng theo quy định. Cùng với đó, tình trạng thiếu nhân lực cũng là vấn đề đáng lo ngại khi trạm còn thiếu 6 biên chế so với nhu cầu thực tế. Một số chuyên khoa như răng hàm mặt, tai mũi họng, y học cổ truyền chưa có cán bộ chuyên trách, ảnh hưởng đến việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật. Việc thiếu cán bộ kế toán cũng gây khó khăn trong công tác quản lý tài chính.

Đáng chú ý, việc gián đoạn cung ứng thuốc BHYT sau sáp nhập đã ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh, nhất là những người mắc bệnh mãn tính. Ông Tống Danh Hợp, 71 tuổi ở khu 8 cho biết: “Tôi bị cao huyết áp, tháng nào tôi cũng đến trạm khám và lấy thuốc BHYT. Mấy tháng gần đây, tôi đều phải tự mua thuốc ngoài. Tôi mong chính quyền sớm hoàn tất các thủ tục này để đảm bảo quyền lợi cho người dân”.

Người bệnh đến thăm khám tại Trạm Y tế xã Quảng Yên.

Ngoài ra, quy định mức thuốc BHYT mỗi đơn không quá 100 nghìn đồng cũng phần nào ảnh hưởng đến việc thu hút người dân đến khám tại trạm. Công tác triển khai sổ khám sức khỏe điện tử còn gặp khó khăn, đặc biệt với người cao tuổi và lao động đi làm xa; hiện mới đạt gần 60% dân số. Năm 2026, trạm chưa được giao kinh phí cho hoạt động truyền thông y tế dự phòng và dân số, làm giảm tính chủ động trong triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước những khó khăn đó, Trạm Y tế xã Quảng Yên chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trạm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông trên nền tảng số để cung cấp thông tin và tư vấn sức khỏe cho người dân. Đồng thời, chú trọng phát hiện, quản lý các nhóm bệnh nhân yếu thế, từng bước triển khai mô hình bác sĩ gia đình, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục.

Theo Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Yên Lã Văn Dũng, trạm đang tích cực tham mưu UBND xã kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo để sớm hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng với cơ quan BHXH, qua đó khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh BHYT và bảo đảm nguồn thuốc. Khi các vướng mắc được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân sẽ tiếp tục được nâng cao.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Quảng Yên mong các cấp, ngành sớm bổ sung nhân lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời hỗ trợ tập huấn chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và y tế dự phòng, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Hồng Nhung