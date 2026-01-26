Trào lưu du lịch “lưu đày” nở rộ ở Trung Quốc

Người trẻ Trung Quốc tìm đến vùng đông bắc giá lạnh để trải nghiệm gian khổ lịch sử dưới hình thức du lịch giải trí.

Khi các đợt không khí lạnh tràn xuống miền bắc Trung Quốc đầu năm, phần lớn người dân chọn ở trong nhà. Ngược lại, ngày càng nhiều du khách, nhất là người đến từ miền nam, lại đổ về các tỉnh đông bắc để tìm mùa đông. Trên mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu (RedNote), các video ghi lại cảnh du khách ngồi xe trượt tuyết do ngựa kéo băng qua rừng tuyết, chỉ sau ít phút đã phủ trắng đầu vai, được lan truyền. Hình ảnh này được cư dân mạng ví như phiên bản hiện đại của lưu đày tới Ninh Cổ Tháp, tạo nên làn sóng thảo luận rộng rãi, thu hút sự chú ý của du khách ở một số nước Đông Nam Á.

Trong lịch sử, Ninh Cổ Tháp, nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc, từng là vùng đất gắn với lưu đày và gian khổ. Theo giáo sư Tề Trung Minh, Viện trưởng Trường Văn học, Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang, Ninh Cổ Tháp được thành lập từ giữa thế kỷ 17 như một trung tâm quân sự, hành chính quan trọng của triều Thanh.

Du khách trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết ngựa kéo ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 17/1.

Từ năm 1655, nơi đây trở thành điểm đến khét tiếng của những người bị đày ải, với khí hậu khắc nghiệt và vị trí biệt lập. Tên gọi Ninh Cổ Tháp xuất phát từ tiếng Mãn, nghĩa là “sáu nơi cư trú”, ám chỉ các bộ lạc bản địa. Giáo sư Tề cho rằng chính những người bị lưu đày đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và mang tri thức từ Trung Nguyên đến vùng đất xa xôi này.

Ngày nay, ngoài khu vực quanh Kính Bạc Hồ, nhiều điểm đến tại Hắc Long Giang, Cát Lâm, thậm chí Sơn Đông cũng gắn nhãn “Ninh Cổ Tháp”, dùng để chỉ những nơi có tuyết dày, giá lạnh và trải nghiệm đủ khắc nghiệt để thử thách du khách. Sự chuyển dịch từ ký ức đau buồn sang sản phẩm du lịch giải trí thể hiện rõ trong cách các địa phương xây dựng tour.

Kỳ Kỳ, hướng dẫn viên địa phương, cho biết nhiệt độ mùa đông khu vực Hắc Long Giang thường xuống khoảng âm 20 độ C và phần lớn du khách đến từ miền Nam Trung Quốc. Trải nghiệm được yêu thích là ngồi xe trượt tuyết, kéo dài khoảng 10 phút, nhưng đủ để “cái lạnh ngấm vào người”. Xe trượt tuyết do ngựa kéo, từng là phương tiện thiết yếu của cư dân vùng tuyết phủ. Nữ hướng dẫn viên thường khuyến nghị hoạt động này cho trẻ trên 4 tuổi. Sau trượt tuyết, du khách sẽ được đưa vào các chòi sưởi để sưởi ấm.

Tại một số điểm du lịch, du khách trả 50-100 nhân dân tệ (190.000-380.000 đồng) để ngồi xe trượt băng qua lớp tuyết dày hơn một mét. Một số nơi còn tăng tính nhập vai bằng cách cho du khách mặc áo in chữ "tù nhân“”, đeo xiềng xích mang tính biểu trưng.

Du khách mặc áo in chữ "tù nhân“”, đeo xiềng xích mang tính biểu trưng. Ảnh: SCMP

Bên cạnh yếu tố giải trí, nhiều khu du lịch lồng ghép nội dung giáo dục, giới thiệu câu chuyện của các văn nhân từng bị lưu đày như Ngô Triệu Khiêm, nhà thơ và học giả nổi tiếng đầu triều Thanh. Trên mạng xã hội, trào lưu này kéo theo nhiều bình luận.

“Ngày xưa lưu đày là địa ngục, giờ chúng ta trả tiền để run rẩy và reo hò”, một du khách nhận xét. Một số người cho rằng vừa chơi vừa học lịch sử, các trải nghiệm xe trượt tuyết, tắm suối nước nóng và thưởng thức lẩu nồi gang đều đáng tiền.

Tiêu Tiên, người trải nghiệm tour “lưu đày tới Ninh Cổ Tháp” cuối tháng 12/2025, cho hay cô có cảm giác như bước vào các cảnh lưu đày trong bộ phim cung đình nổi tiếng Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Tại Mẫu Đơn Giang, khi nhiệt độ hạ khoảng âm 10 độ C, du khách thay trang phục triều Thanh, tương tác với các diễn viên đóng vai nhân vật lịch sử, trong bối cảnh tuyết phủ và kiến trúc cổ được dựng lại.

“Điểm bất ngờ nhất là “vũ trường tuyết” ban đêm, nơi nhóm diễn viên kéo những “người bị lưu đày” ra nhảy múa”, Tiên Tiên nói.

Theo các chuyên gia, ngoài tính mới lạ, trào lưu này còn phản ánh cách các địa phương biến khí hậu lạnh giá thành lợi thế kinh tế. Những dự án du lịch, chủ yếu do địa phương vận hành với tuyến tham quan cố định và các biện pháp an toàn, đang góp phần thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Du Kim Long, nhà phê bình văn hóa tại Bắc Kinh, cho rằng xu hướng gắn với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi người trẻ ưu tiên trải nghiệm độc đáo và cảm xúc hơn là các giá trị vật chất truyền thống.

Theo vnexpress.net