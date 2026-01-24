Xã Mai Hạ khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Với sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, xã Mai Hạ đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, biến du lịch cộng đồng thành thế mạnh trong phát triển kinh tế bền vững.

Điểm du lịch cộng đồng bản Lác, xã Mai Hạ thu hút khách du lịch trong và người nước đến thăm quan trải nghiệm.

Nằm giữa thung lũng xanh mướt, bản Lác, xã Mai Hạ từ lâu đã trở thành một biểu tượng sáng giá trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đây là nơi hình thành và phát triển mô hình du lịch cộng đồng từ những năm 1990. Trải qua gần 30 năm xây dựng, bản Lác hiện vẫn giữ vững sức hút của một điểm đến hấp dẫn bậc nhất, được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần.

Sự thành công của bản Lác không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cách làm du lịch bền vững của người dân địa phương. Tại đây, 84 hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng đã tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Anh Nguyễn Văn Minh - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi đến bản Lác là sự mộc mạc nhưng khá chuyên nghiệp. Sáng sớm được đạp xe giữa đồng lúa, tối đến lại cùng bà con nhảy sạp, thưởng thức rượu cần Mai Hạ trong nếp nhà sàn truyền thống, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp của tình đất, tình người nơi đây.

Để duy trì sức hút đó, việc bảo tồn văn hóa đóng vai trò then chốt. Ông Hà Công Tím, chủ nhà nghỉ số 7 tại bản Lác cho biết: Để xây dựng thành công Làng văn hóa du lịch cộng đồng, chúng tôi luôn coi trọng việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước vào hương ước của bản. Mọi người đều nhắc nhở nhau giữ gìn nếp sống văn minh, giao tiếp lịch thiệp và tuyệt đối không để tệ nạn xã hội xâm nhập. Đặc biệt, chúng tôi tập trung khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống để tạo ra những sản phẩm đặc trưng níu chân du khách.

Các khu dân cư trên địa bàn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hoá để phát triển du lịch.

Sức sống của bản Lác chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về tiềm năng to lớn của xã Mai Hạ sau khi sáp nhập. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chiềng Châu, Mai Hạ và Vạn Mai, xã Mai Hạ hiện có tổng diện tích tự nhiên hơn 71km2 với dân số trên 10.152 người. Với 77,95% dân số là người dân tộc Thái, xã sở hữu những giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá như nghệ thuật Keng loóng và Lễ hội Xên Mường được tổ chức hàng năm vào ngày 9, 10 âm lịch.

Về tài nguyên thiên nhiên, xã có độ che phủ rừng lên tới 87%, sở hữu 12 bản làng mang đậm nét đặc trưng với nhà sàn, ruộng bậc thang, sông suối và các di tích cấp quốc gia như Hang Láng, Hang Piếng Kẻm. Những lợi thế này tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình từ du lịch nghỉ dưỡng, resort đến du lịch trải nghiệm sinh thái.

Kết quả phát triển kinh tế của xã trong thời gian qua đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn này. Toàn xã hiện có 88 nhà nghỉ cộng đồng, 3 khách sạn và 1 khu nghỉ dưỡng, đón bình quân hàng năm trên 50.000 lượt khách. Các sản phẩm OCOP của địa phương như quần áo thổ cẩm (đạt 4 sao), rượu cần Mai Hạ, rượu láu siêu (đạt 3 sao) đã trở thành những món quà lưu niệm không thể thiếu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, xã Mai Hạ đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Phấn đấu hàng năm, lượng khách đến thăm quan du lịch đạt trên 50.000 lượt trở lên, trong đó khách quốc tế đạt 5.000 lượt trở lên, khách nội địa đạt 45.000 lượt trở lên; tổng doanh thu từ du lịch đạt 100.000 tỷ đồng trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư để nâng cấp hạ tầng cơ sở. Bên cạnh đó, xã sẽ chú trọng hỗ trợ khôi phục các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm và phát triển các đội văn nghệ quần chúng để phục vụ khách du lịch.

Việc kết nối với các công ty lữ hành để xây dựng các tour đặc sắc như “trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái” hay các giải thể thao marathon, đua xe đạp cũng nằm trong lộ trình quảng bá hình ảnh Mai Hạ đến với bạn bè quốc tế.

Với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm của chính quyền cùng nhân dân, Mai Hạ đang tự tin vươn mình, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch vùng cao trên quê hương Đất Tổ.

Hương Lan