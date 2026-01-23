Ngôi nhà phủ kín hoa như cổ tích ở Bảo Lộc

Ngôi nhà gỗ rộng khoảng 60 m nằm ở Thôn B' Đơr, xã Bảo Lâm 2, nổi bật từ xa nhờ toàn bộ phần mái và tường phủ kín hoa chùm ớt.

Ngôi nhà phủ kín hoa chùm ớt nằm ở Thôn B' Đơr, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng, 35 tuổi, ở Hà Nội, cho biết trong chuyến đi xuyên Việt của mình từ Đà Lạt xuống Bảo Lâm, bất ngờ trước ngôi nhà ngập sắc hoa nên dừng lại xin phép chủ nhà vào khám phá, hôm 12/1.

"Tôi bấm máy liên tục vì không gian đẹp như cổ tích“”, anh Dưỡng nói.

Hoa chùm ớt hay còn được gọi là hoa xác pháo, rạng đông, thuộc cây thân leo, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hoa hình ống, thon dài nhìn tựa như quả ớt với 4 cánh mềm mỏng, hơi cong cong ở đầu, dài khoảng 7,5 cm.

Chủ nhà K’Tip, 60 tuổi, người dân tộc Cơ Ho, cho biết cây chùm ớt được trồng từ năm 2008. Ban đầu là dây leo làm hàng rào, theo thời gian cây phát triển mạnh, phủ kín mái căn nhà gỗ rộng hơn 60 m2.

Đến năm 2019, do nhà bị dột, gia đình ông buộc phải dỡ bỏ toàn bộ dàn hoa để sửa chữa. Sau khi hoàn thiện, ông vun trồng cho cây leo lại lên mái nhà, duy trì cho đến nay.

“Loài cây này dễ sống, sinh trưởng nhanh, hoa nở vào dịp Tết nên được người dân địa phương trồng để tạo cảnh quan”, ông K’Tip nói.

Chùm ớt thường ra hoa từ tháng 1 đến tháng 4, mọc từng cụm từ gốc, thân, đến nhánh, tạo nên mật độ dày, kết thành mảng lớn. Sau Tết, hoa nở rộ và màu sắc rực rỡ nhất.

Hằng ngày, căn nhà thu hút hàng trăm khách ghé thăm và chụp ảnh. Theo anh Dưỡng, chủ không thu phí tham quan, nhưng khách cần giữ trật tự, dừng đỗ xe đúng nơi quy định và xin phép chủ nhà trước khi chụp ảnh.

Chị Ngọc Dung, sống tại Bảo Lộc, cho biết thấy hoa chùm ớt được trồng ở nhiều nơi, nhưng đây là lần tiên chứng kiến hoa bao phủ cả ngôi nhà như ở đây.

"Điều làm tôi ấn tượng không chỉ thảm hoa cam mà còn là sự đôn hậu của chủ nhà khi niềm nở đón người lạ vào khám phá. Giữa không gian yên tĩnh của thôn B' Đơr, ngôi nhà ấy giống như một trạm dừng chân ấm áp", Dung nói.

Chị Dung cho biết sẽ giới thiệu địa điểm này tới bạn bè và người thân để ghé thăm và chụp ảnh Tết.

Chủ nhà mặc trang phục truyền thống người Cơ Ho, phơi cà phê trước ngôi nhà ngập sắc hoa. Cuộc trò chuyện với chủ nhà giúp anh Dưỡng cảm nhận phần nào đời sống văn hóa Tây Nguyên của người dân địa phương, thể hiện qua trang phục và hoạt động sinh hoạt đời thường.

Nhiệt độ Lâm Đồng dịp đầu năm 8-16 độ C, trời khô ráo, nắng ấm, thích hợp cho chuyến dã ngoại, ngắm hoa và chụp hình.

Địa điểm cách trung tâm Bảo Lộc (Lâm Đồng) khoảng 15 km, trên tuyến QL20 từ TP HCM đi Đà Lạt, du khách rẽ vào khoảng 3 km. Do không phải là điểm tham quan, khách nên hỏi người dân địa phương. Từ TP HCM, du khách có thể đi xe khách tuyến TP HCM - Bảo Lộc, sau đó thuê xe máy để tiếp tục hành trình.

Ngoài check in hoa chùm ớt, đến Lâm Đồng dịp Tết du khách có thể kết hợp check in phượng vàng, mai anh đào cũng đang mùa bung nở.

Theo vnexpress.net