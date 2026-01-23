Xem pháo hoa tối 23/1 ở đâu đẹp trong chương trình mừng Đại hội Đảng?

Pháo hoa tầm cao sẽ được bắn vào tối 23/1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng.

Bắn pháo hoa mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật diễn ra tối 23/1 tại Mỹ Đình, với 6 đợt pháo hoa nghệ thuật và phần pháo hoa tầm cao kết thúc chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn là điểm nhấn nổi bật trong Chương trình nghệ thuật mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra lúc 20h ngày 23/1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Màn pháo hoa được dàn dựng xuyên suốt với 6 đợt pháo hoa liên tiếp, kết thúc bằng pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút. Nhiều hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật được thiết kế đa dạng, thay đổi liên tục, tạo hình phong phú trên bầu trời Hà Nội. Trận địa pháo hoa được lắp đặt trên mái và khu vực xung quanh khán đài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong đó, pháo hoa hỏa thuật lắp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ đến khu đất trống phía trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Hệ thống bắn pháo hoa được bố trí theo địa hình vòng cung, mở rộng phạm vi quan sát cho khán giả cả trong và ngoài sân vận động.

Một số địa điểm xem pháo hoa tầm cao đẹp là khu vực Cung thiếu nhi Hà Nội - Nam Từ Liêm, Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (ngắm pháo hoa tầm cao từ xa), làng Nhân Mỹ, đường Lê Quang Đạo, Đỗ Xuân Hợp, Đình Thôn, phố Hồng Đô, Châu Văn Liêm, Phú Đô, Mỹ Đình, ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi...

Nếu muốn ngắm pháo hoa hỏa thuật, người dân và du khách cần đứng gần các tuyến phố quanh Sân vận động Mỹ Đình.

Những cư dân sinh sống tại các tòa nhà lân cận như The Matrix One, Mỹ Đình Pearl, The Emerald, khu The Manor, hay Golden Palace Mễ Trì... sẽ có ban công hướng về phía sân vận động vô cùng thuận lợi để ngắm pháo hoa.

Một số tòa nhà như Dolphin Plaza, Keangnam Landmark72... cũng là điểm ngắm pháo hoa tầm cao lý tưởng.

Do các tuyến đường quanh sân vận động sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông từ 18h đến 24h ngày 23.01, người dân và du khách cần chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, tính toán thời gian di chuyển hợp lý để có mặt tại điểm xem pháo hoa ít nhất 60 phút trước khi chương trình bắt đầu.

Nếu đi xe cá nhân, hãy gửi xe quanh khu vực cấm đường sau đó đi bộ vào các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình để có tầm nhìn tốt nhất để vừa ngắm màn hỏa thuật lẫn pháo hoa tầm cao.

Xem chi tiết lịch cấm đường quanh sân vận động Mỹ Đình tại đây.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/1 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Sự kiện do Thành ủy Hà Nội chủ trì, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình gồm ba chương nghệ thuật: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước.

