Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Du khách quốc tế “check-in” từ Cầu Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tăng trưởng không chỉ là đếm khách

Thời gian qua, du lịch Việt Nam đã có những bước tiến dài trong mở rộng quy mô thị trường và gia tăng lượng khách. Khép lại năm 2025 với kỷ lục đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, ngành du lịch tự tin bước sang năm 2026 với những tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, nước ta ước đón, phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, trong đó, nhiều địa phương có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, An Giang...

Đây được xem như bước tạo đà đầy hứng khởi cho mùa cao điểm du lịch sắp tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Mới đây, trong danh sách 52 điểm đến đáng đi nhất thế giới năm 2026 do The New York Times công bố, Việt Nam xuất hiện ấn tượng ở vị trí thứ 34. Tờ báo hàng đầu nước Mỹ đánh giá mảnh đất hình chữ S là cường quốc du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ với bước nhảy vọt về năng lực tiếp đón khách quốc tế và khả năng cung cấp những trải nghiệm đa dạng, chất lượng.

Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) cũng thông tin, du lịch Việt Nam đã phục hồi hơn 110% so với trước dịch Covid-19, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới phục hồi khoảng 90%. Rõ ràng, du lịch nước ta không chỉ “trở lại”, mà còn đang từng bước định hình diện mạo mới, tư thế mới.

Đáng chú ý, mức độ phân bổ khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự đồng đều hơn trong năm, không còn chỉ tập trung vào cao điểm từ tháng 10 đến tháng 4 như trước. Đặc biệt, cùng với sự tăng lên về lượng khách, cơ cấu khách quốc tế cũng thay đổi rõ rệt.

Các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ; những thị trường mới như Ấn Độ, Trung Đông có sự tăng trưởng vượt bậc; các thị trường xa, có mức chi tiêu cao như châu Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ cũng chứng tỏ được tiềm năng tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy, thay vì phụ thuộc vào một vài thị trường nguồn như trước đây, du lịch Việt Nam đã mở rộng được tệp khách hàng theo hướng đa dạng hóa, hướng tới phân khúc khách chất lượng hơn, từ đó giảm mức độ rủi ro, có thêm nền tảng để tăng trưởng ổn định. Chỉ dấu này cũng phản ánh du lịch Việt Nam đang có sự dịch chuyển từ tư duy “đón nhiều” sang “đón đúng”.

Theo các chuyên gia, ở thời điểm này, khi du lịch đã bước qua giai đoạn phục hồi và duy trì được “độ mở” cần thiết để thúc đẩy sự gia tăng về quy mô, thì vấn đề quan trọng hơn là cần tập trung cho chất lượng tăng trưởng, nâng cao giá trị thực mà du khách mang lại cho nền kinh tế-xã hội.

Bởi nếu chỉ chú trọng vào “lượng”, sẽ không chỉ dẫn đến nguy cơ đưa du lịch rơi vào quỹ đạo phát triển đại trà, mà còn gây quá tải, tạo áp lực lên hệ thống tài nguyên, môi trường, làm suy giảm sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó, chuyển từ phát triển theo “chiều rộng” sang “chiều sâu” là con đường du lịch Việt Nam phải đi, nếu muốn tạo ra sự tăng trưởng lâu dài dựa trên giá trị.

Lấy chất lượng làm nền tảng

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 7/1/2026 đã khẳng định nhiệm vụ cần phải cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trong phiên họp ngày 13/1/2026 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã nhấn mạnh yêu cầu cần có cách tiếp cận mới về phát triển du lịch, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững. Đây đều là những chỉ đạo chiến lược nhằm đưa du lịch Việt Nam tăng trưởng về chất lượng.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours cho rằng, bên cạnh chỉ tiêu về số lượng khách, đã đến lúc ngành du lịch Việt Nam phải đặc biệt quan tâm tới những chỉ số như thời gian lưu trú, mức chi tiêu trung bình và tỷ lệ quay trở lại của du khách.

Đây là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng cũng như hiệu quả, tính bền vững của du lịch. Để nâng cao các chỉ số này, không cách nào khác, du lịch Việt Nam cần đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm hấp dẫn, đặc sắc, có tính cá nhân hóa cao. Muốn thế, phải kết hợp hài hòa các yếu tố chính-phụ trong xây dựng sản phẩm, trên cơ sở liên kết vùng miền, kết nối điểm đến nhằm giữ chân du khách lâu hơn. Cùng với đó còn là yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các sản phẩm bổ trợ như mua sắm, giải trí, thưởng thức nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe... để gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Nguyễn Công Hoan nhận định, bên cạnh xu hướng đa dạng hóa thị trường khách, du lịch trong nước cũng ghi nhận sự mở rộng trong lựa chọn loại hình của du khách. Ngoài du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng truyền thống, du khách còn quan tâm đến du lịch đô thị, du lịch di sản văn hóa, du lịch trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe, MICE... Thực tế này đòi hỏi phải có chiến lược đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo hướng đa dạng hơn về ngôn ngữ, loại hình dịch vụ và hiểu biết vùng miền, từ đó gia tăng mức độ hài lòng của du khách. Đồng thời, vấn đề hoàn thiện hạ tầng cũng cần đặc biệt được coi trọng, nhất là với hạ tầng hàng không và cảng biển, khi dòng khách đến bằng máy bay và tàu biển đang tăng cao.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng thu hút dòng khách chất lượng cao. Thời gian qua, việc nhiều du khách thượng lưu thuộc giới siêu giàu trên thế giới quyết định chọn Việt Nam cho hành trình khám phá đã chứng tỏ du lịch nước ta hoàn toàn đủ khả năng phục vụ phân khúc khách hạng sang. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty du lịch AZA, tập trung cho dòng khách chất lượng cao chính là hướng đi không chỉ giúp gia tăng nguồn thu mà còn xác lập giá trị du lịch Việt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Đây là đối tượng khách sẵn sàng chi trả cho những “điểm chạm” khác biệt, thứ họ cần không phải là đi để biết mà là các trải nghiệm có chiều sâu, khó sao chép, có câu chuyện, mang lại cảm xúc, ấn tượng khó quên. Vì thế, doanh nghiệp, điểm đến cần phải biết lắng nghe, “bắt mạch” thị trường để cung cấp những sản phẩm trúng nhất, làm thỏa mãn du khách bằng một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, cao cấp và tinh tế.

Từ thực tiễn nghiên cứu du lịch, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Kinh tế Du lịch cho rằng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến chính là yếu tố nền tảng quyết định đối tượng du khách tới trải nghiệm. Do đó, muốn thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững bằng cách hướng đến dòng khách cao cấp, du lịch Việt phải chủ động nâng tầm sản phẩm, dịch vụ, xây dựng môi trường điểm đến văn minh, thân thiện, và quan trọng không kém là có chiến lược xúc tiến, quảng bá chuyên nghiệp, có chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Theo ông Tuấn, khi chất lượng điểm đến được nâng cao, hoạt động xúc tiến được thực hiện dựa trên nghiên cứu thị trường bài bản, cơ cấu thị trường khách sẽ tự dịch chuyển theo hướng chất lượng hơn, đóng góp hiệu quả hơn cho sự tăng trưởng du lịch bền vững.

Nguồn nhandan.vn