Trồng mới hơn 90.000 cây hoa hướng dương và cúc nhám phục vụ Lễ hội Đền Hùng

Nhằm tăng cường cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn phục vụ du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hoá - du lịch Đất Tổ năm 2026, Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang tích cực triển khai trồng mới hơn 90.000 cây hoa hướng dương và cúc nhám trong khuôn viên di tích.

Trồng hoa hướng dương tại khu vực trục hành lễ.

Theo đó, đơn vị đã tiến hành cải tạo đất và tổ chức trồng mới hơn 50.000 cây hoa hướng dương và hơn 40.000 cây hoa cúc nhám trên tổng diện tích hơn 2ha. Bên cạnh hai loại hoa chủ đạo, Trung tâm còn trồng bổ sung nhiều loại hoa trang trí khác như: Trạng nguyên, mai địa thảo, cúc vàng, cúc đại đóa, phong lữ, đồng tiền, hoa giấy...

Khu vực trồng hoa tập trung chủ yếu tại trục hành lễ, đồi Phú Bùng và khu vực Đền Giếng. Hoạt động này nhằm tạo không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần mang đến diện mạo tươi mới cho Khu di tích trong dịp cao điểm đón du khách về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật huy động thường xuyên 40-50 lao động trồng và chăm sóc hoa hằng ngày.

Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan dự kiến khoảng 1 tỷ đồng. Việc triển khai trồng hoa và chăm sóc đang được Trung tâm đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hoa nở đúng dịp, góp phần tạo không khí trang trọng, vui tươi chào đón đồng bào và du khách thập phương về với Đất Tổ trong mùa lễ hội.

Hồng Nhung