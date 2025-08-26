Trứng để được bao lâu ở nhiệt độ phòng và trong tủ lạnh?

Trứng để được bao lâu ở nhiệt độ phòng và trong tủ lạnh hoặc tủ đông, việc bảo quản trứng có giữ được chất lượng trứng như ban đầu không - đây là băn khoăn của nhiều người.

Trứng là một nguồn thực phẩm phổ biến, giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau. Trứng được xem là loại thực phẩm dễ hỏng, do đó phải bảo quản trứng đúng cách để ngăn ngừa việc hỏng.

1. Trứng hiếm khi hỏng nếu được bảo quản đúng cách

Tại nhiều quốc gia, trứng thường được rửa và khử trùng ngay sau khi gà/vịt đẻ để loại bỏ vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, bên cạnh việc loại bỏ vi khuẩn, việc rửa trứng có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ. Điều này khiến vi khuẩn dễ dàng xuyên qua vỏ và làm ô nhiễm trứng.

Trứng được bảo quản lạnh hiếm khi bị hỏng nếu được xử lý và cất giữ đúng cách.

Sự hiện diện của vi khuẩn bên trong cũng là nguyên nhân khiến trứng “hỏng” hoặc bị thối. Vì lý do đó, nên bảo quản trứng trong tủ lạnh để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Giữ trứng ở nhiệt độ tủ lạnh 4°C sẽ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn và giúp ngăn chúng xâm nhập qua vỏ. Việc bảo quản lạnh hiệu quả vì khi kết hợp với lớp vỏ bảo vệ và các enzyme của trứng, trứng được bảo quản lạnh hiếm khi bị hỏng nếu đã được xử lý và cất giữ đúng cách.

Sau một thời gian, dù chưa hỏng, chất lượng trứng vẫn giảm dần. Lúc này, túi khí bên trong sẽ lớn hơn, lòng đỏ và lòng trắng lỏng hơn, khiến trứng dễ bị khô. Do đó, bạn vẫn nên sử dụng trứng trong một thời gian nhất định để đảm bảo chất lượng.

2. Bảo quản trứng đúng cách

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), trứng phải được giữ ở nhiệt độ từ 4,4°C (40°F) trở xuống.

Sau khi mua về, điều quan trọng không kém là phải xử lý và bảo quản trứng đúng cách.

Làm lạnh nhanh: Hãy cho trứng vào tủ lạnh càng sớm càng tốt để tránh ngưng tụ hơi nước. Hơi nước ngưng tụ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn di chuyển qua vỏ trứng.

Vị trí lý tưởng: Tốt nhất nên bảo quản trứng trong hộp và để ngăn mát tủ lạnh. Việc này giúp trứng không bị hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác và bảo vệ chúng khỏi sự thay đổi nhiệt độ khi mở và đóng cửa tủ lạnh.

Kiểm tra nhiệt độ: Đảm bảo tủ lạnh luôn duy trì nhiệt độ thích hợp 4°C.

3. Trứng để được bao lâu?

Nếu được vận chuyển và bảo quản, chế biến đúng cách, trứng có thể giữ được nhiều tuần trong tủ lạnh, thậm chí lâu hơn trong tủ đông. Tuy nhiên, chất lượng của trứng sẽ giảm dần theo thời gian, ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu.

• Trứng tươi có vỏ sau khi đã rửa sạch chỉ nên để ở nhiệt độ phòng dưới 2 giờ. Ngược lại, trứng chưa rửa có thể để được từ 1 đến 3 tuần ở nhiệt độ phòng. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, trứng có thể dùng tốt trong 3 đến 5 tuần. Tuyệt đối không nên để trứng tươi còn vỏ vào tủ đông.

• Lòng đỏ trứng sống để ở nhiệt độ phòng dưới 2 giờ, trong tủ lạnh ngăn mát từ 2 - 4 ngày, để trong tủ đông 1 năm. Lòng trắng trứng sống để ở nhiệt độ phòng dưới 2 giờ, trong tủ lạnh ngăn mát từ 2 - 4 ngày, tủ đông để được 1 năm.

• Trứng đã tách vỏ có thể bảo quản trong tủ đông tối đa một năm.

• Trứng luộc chín đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ để ở nhiệt độ phòng dưới 2 giờ, để trong tủ lạnh ngăn mát 1 tuần và không nên để trong tủ đông.

4. Cách đông lạnh trứng đúng cách

Không nên đông lạnh trứng còn nguyên vỏ. Nếu muốn bảo quản trứng lâu hơn 3 - 5 tuần trong tủ lạnh, có thể đập trứng vào một hộp an toàn cho tủ đông và bảo quản lạnh trong một năm hoặc hơn.

Trứng có thể được bảo quản trong tủ đông lâu dài nhưng chất lượng sẽ bắt đầu giảm sau một thời gian. Hãy đảm bảo tủ đông có nhiệt độ dưới -18°C. Khi cần dùng, chỉ cần chuyển hộp trứng từ tủ đông xuống ngăn mát tủ lạnh để rã đông và sử dụng trong vòng một tuần.

Nếu trứng mà gà mái được tiêm vaccine chống khuẩn Salmonella và trứng không được rửa hay bảo quản lạnh, trứng có thể để an toàn ở nhiệt độ phòng trong 1 - 3 tuần. Tuy nhiên, sau khoảng 5 ngày ở nhiệt độ phòng, chất lượng trứng sẽ bắt đầu giảm. Sau khoảng 21 ngày, lớp bảo vệ tự nhiên của trứng sẽ mất đi hiệu quả. Có thể chuyển trứng vào tủ lạnh hoặc tủ đông sau đó để kéo dài thời gian sử dụng nhưng chúng sẽ không để được lâu bằng trứng được bảo quản lạnh ngay từ đầu.

5. Cách kiểm tra chất lượng trứng

Kiểm tra đóng gói, hết hạn (với trứng được bán trong siêu thị): Bước đầu tiên là kiểm tra ngày bán hoặc ngày hết hạn được in trên hộp. Nếu vẫn còn trong thời hạn này, hoàn toàn có thể yên tâm.

Quan sát bên ngoài: Trước khi đập trứng, hãy kiểm tra xem vỏ có vết nứt, bề mặt có bột hoặc nhớt hay không. Nếu có, hãy vứt đi. Nếu vỏ trứng trông bình thường, hãy đập trứng ra một chiếc đĩa trắng sạch. Kiểm tra xem có bất kỳ sự đổi màu nào hoặc mùi lạ không.

Dùng khứu giác: Cách tốt nhất để biết trứng đã hỏng hay chưa là ngửi thử. Một quả trứng hỏng sẽ có mùi hôi đặc trưng, không thể nhầm lẫn.

Lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn Vi khuẩn Salmonella: Cần lưu ý rằng trứng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella có thể trông và ngửi hoàn toàn bình thường. Nấu chín kỹ: Để tiêu diệt mọi vi khuẩn có thể có, hãy đảm bảo nấu trứng cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đặc lại. Các món ăn có trứng nên được nấu ở nhiệt độ tối thiểu là 71°C. Những người có nguy cơ cao: Một số nhóm đối tượng như trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu nên tránh ăn trứng tái hoặc lòng đào, vì họ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh từ thực phẩm.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)