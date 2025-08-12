Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trung Quốc công bố Tuyên bố chung đàm phán Stockholm gia hạn thuế quan với Mỹ

Trung Quốc ngày 12/8 đã công bố Tuyên bố chung về các cuộc đàm phán kinh tế - thương mại tại Stockholm với Mỹ. Theo đó, hai bên sẽ gia hạn tạm dừng tăng thuế với hàng hóa của nhau thêm 90 ngày.

Theo Tuyên bố chung đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc và hãng thông tấn Tân Hoa, Mỹ sẽ tiếp tục tạm dừng mức thuế quan 24% trong 90 ngày kể từ ngày 12/8 đối với hàng hóa Trung Quốc (bao gồm hàng hóa từ Hồng Kông và Ma Cao), đồng thời giữ nguyên mức thuế quan 10% còn lại áp dụng đối với các mặt hàng này.

Trung Quốc công bố Tuyên bố chung đàm phán Stockholm gia hạn thuế quan với Mỹ

Ảnh: Reuters

Trung Quốc cũng thực thi các biện pháp tương tự, đồng thời thực hiện hoặc duy trì các biện pháp cần thiết để đình chỉ hoặc xóa bỏ các biện pháp trả đũa phi thuế quan đối với Mỹ, như đã thỏa thuận trong Tuyên bố chung Geneva.

Tuyên bố được Bắc Kinh công bố không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp lùi thời điểm tăng thuế đối với Trung Quốc sang tháng 11 và chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận “đình chiến” thuế quan giữa hai bên hết hạn.

Trước đó, Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới tại Stockholm từ 28-29/7 với sự tham gia của Trưởng đoàn phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên trong chưa đầy 3 tháng. Trong 2 vòng đàm phán trước tại Geneva và London, hai bên đã nhất trí cắt giảm thuế quan lẫn nhau với thời hạn chót là ngày 12/8, cũng như nới lỏng xuất khẩu đất hiếm và chip.

Cùng với những nỗ lực giảm căng thẳng gần đây, việc gia hạn tạm dừng tăng thuế thêm 90 ngày được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trong thời gian không xa, đồng thời tránh được một cuộc chiến thương mại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong trường hợp Washington và Bắc Kinh lần lượt áp các mức thuế lên tới 145% và 125% lên hàng hóa của nhau.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Tuyên bố chung Stockholm Công bố đàm phán hàng hóa Trung Quốc Tổng thống mỹ donald trump hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Pháp tăng thuế Thỏa thuận
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza được nối lại

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza được nối lại
2025-08-13 06:28:00

Các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza đã được nối lại, trong bối cảnh Israel có kế hoạch mở rộng quân sự tại thành phố Gaza và đã liên tục tấn công trong những ngày qua, cũng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long