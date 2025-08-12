Trung Quốc công bố Tuyên bố chung đàm phán Stockholm gia hạn thuế quan với Mỹ

Trung Quốc ngày 12/8 đã công bố Tuyên bố chung về các cuộc đàm phán kinh tế - thương mại tại Stockholm với Mỹ. Theo đó, hai bên sẽ gia hạn tạm dừng tăng thuế với hàng hóa của nhau thêm 90 ngày.

Theo Tuyên bố chung đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc và hãng thông tấn Tân Hoa, Mỹ sẽ tiếp tục tạm dừng mức thuế quan 24% trong 90 ngày kể từ ngày 12/8 đối với hàng hóa Trung Quốc (bao gồm hàng hóa từ Hồng Kông và Ma Cao), đồng thời giữ nguyên mức thuế quan 10% còn lại áp dụng đối với các mặt hàng này.

Ảnh: Reuters

Trung Quốc cũng thực thi các biện pháp tương tự, đồng thời thực hiện hoặc duy trì các biện pháp cần thiết để đình chỉ hoặc xóa bỏ các biện pháp trả đũa phi thuế quan đối với Mỹ, như đã thỏa thuận trong Tuyên bố chung Geneva.

Tuyên bố được Bắc Kinh công bố không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp lùi thời điểm tăng thuế đối với Trung Quốc sang tháng 11 và chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận “đình chiến” thuế quan giữa hai bên hết hạn.

Trước đó, Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới tại Stockholm từ 28-29/7 với sự tham gia của Trưởng đoàn phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên trong chưa đầy 3 tháng. Trong 2 vòng đàm phán trước tại Geneva và London, hai bên đã nhất trí cắt giảm thuế quan lẫn nhau với thời hạn chót là ngày 12/8, cũng như nới lỏng xuất khẩu đất hiếm và chip.

Cùng với những nỗ lực giảm căng thẳng gần đây, việc gia hạn tạm dừng tăng thuế thêm 90 ngày được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trong thời gian không xa, đồng thời tránh được một cuộc chiến thương mại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong trường hợp Washington và Bắc Kinh lần lượt áp các mức thuế lên tới 145% và 125% lên hàng hóa của nhau.

Nguồn vov.vn