Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 20/10, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức chương trình gặp mặt và hội thi nấu ăn, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tặng hoa chúc mừng các nữcán bộ, nhân viên tại chương trình gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là hội thi nấu ăn với sự tham gia của 7 đội đến từ các khoa, phòng. Trong thời gian 90 phút, các đội đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua những món ăn được chế biến và trình bày hấp dẫn.

Hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tăng cường đoàn kết, giao lưu, gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Gia Thái - Hoài Vũ