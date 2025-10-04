Từ ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng tại biển Tân Thành

Đây là 1 trong 8 dự án xuất sắc của tỉnh Lâm Đồng lọt vào vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025” khu vực miền Trung do Trung ương Đoàn tổ chức.

Cắm trại bên bờ biển - một trải nghiệm thú vị dành cho du khách

Mặc dù chỉ là ý tưởng, nhưng dự án của thanh niên Nguyễn Văn Minh (SN 1993) - Bí thư Đoàn xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi địa phương đang sở hữu lợi thế đa dạng về tài nguyên, tạo điều kiện lý tưởng cho du lịch cộng đồng phát triển.

Tân Thành được sáp nhập từ 3 xã Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý, là sự kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố: vừa có biển vừa có rừng nguyên sinh ven núi, lại còn sở hữu các vườn thanh long công nghệ cao và trang trại các loại cây ăn trái.

Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Thành, chứng kiến sự thay đổi và phát triển của địa phương qua từng ngày, Minh thấy bà con ở đây sống bằng nghề nông và nghề biển là chủ yếu, kinh tế chưa có sự phát triển đáng kể.

Những năm gần đây, khi xã Tân Thành thu hút nhiều dự án du lịch về đầu tư xây dựng và hoạt động, người dân cũng bắt đầu chuyển từ nghề nông, nghề biển sang dịch vụ, du lịch. Nhiều homestay, nhà nghỉ, hàng quán bắt đầu mọc lên để đón du khách về tham quan, nghỉ dưỡng.

Là một xã ven biển, Tân Thành có nhiều cảnh quan rất đẹp và nổi tiếng như: Hải Đăng Kê Gà, Mũi Hòn Lan, Động Chùa, những điểm tín ngưỡng dân gian mang tính đặc trưng riêng của người dân vùng biển như: Vạn Văn Phong, Vạn Văn Long - nơi thờ cúng Cá Ông (Thần Nam Hải). Bên cạnh đó, sự tồn tại của hội cộng đồng ngư dân 3 xã cũ, đã thực hiện thành công mô hình “Đồng quản lý nguồn lợi thủy sản” hơn 15 năm, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển nơi đây.

Hải Đăng Kê Gà - điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến xã Tân Thành

Minh chia sẻ: Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển các tour du lịch trải nghiệm và khám phá hấp dẫn. Khi đến tham quan xã Tân Thành, du khách có thể cùng ngư dân tham gia đánh bắt, tìm hiểu mô hình nuôi trồng hải sản. Mô hình này không chỉ mang lại trải nghiệm chân thực mà còn có ý nghĩa giáo dục về bảo tồn biển, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham quan du lịch tín ngưỡng, du lịch nhà vườn, cắm trại dã ngoại bên ngọn hải đăng... Qua đó, hiểu thêm về đời sống, phong tục, tập quán của cộng đồng ven biển.

Bên cạnh đó, nông nghiệp ở Tân Thành cũng phát triển mạnh với thanh long và cây ăn quả công nghệ cao, ứng dụng tưới tiêu hiện đại. Các mô hình du lịch cộng đồng tại vườn thanh long, trang trại Bình An đã thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi năm. Du khách có thể trải nghiệm hái quả, học kỹ thuật trồng trọt, kết hợp lưu trú homestay nông thôn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Để dự án thành hiện thực, ngoài tâm huyết và kế hoạch chi tiết của chàng trai trẻ, rất cần sự chung tay của chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp, hướng tới mô hình du lịch xanh, bền vững. Tân Thành không chỉ hội tụ tiềm năng phát triển du lịch mà còn là minh chứng cho sức sống cộng đồng trong thời kỳ mới. Phát triển du lịch cộng đồng tại đây vừa giúp người dân cải thiện kinh tế, vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Động Chùa - cảnh quan rất đẹp nơi xã biển Tân Thành

Nguồn baolamdong.vn