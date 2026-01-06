Quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Tối 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ Năm của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà và Bùi Thanh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì điểm cầu Phú Thọ.

Phiên họp tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua. Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt gồm: Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ với trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km (qua 20 phường, xã trên địa bàn), điểm đầu tại xã Đan Thượng và điểm cuối tại phường Phúc Yên. Trên tuyến bố trí 7 ga, gồm các ga hỗn hợp phục vụ hành khách và hàng hóa, 1 ga hành khách và 1 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 630 ha, ảnh hưởng đến hơn 1.800 hộ dân phải tái định cư; dự kiến xây dựng 36 khu tái định cư và di chuyển 5 nghĩa trang Nhân dân. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính hơn 12.350 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn chủ yếu tập trung vào năm 2026.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, phân công rõ trách nhiệm cho các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quy hoạch ga trung tâm, khu tái định cư, điều chỉnh khu công nghiệp và bổ sung tuyến nhánh kết nối từ Ga Phúc Yên tới ICD Vĩnh Phúc. Ngày 19/12/2025, trên địa bàn tỉnh đã khởi công dự án thành phần 1 Ga Phú Thọ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường đang được triển khai; bước đầu đã chi trả gần 4 tỷ đồng tiền bồi thường tại Ga Phú Thọ. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn gặp khó khăn do điều chỉnh hướng tuyến, dẫn đến phải thực hiện lại công tác quy chủ và kiểm đếm làm mất thời gian, kinh phí, vướng mắc trong bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm bàn giao đầy đủ hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng và bổ sung tuyến nhánh ICD Vĩnh Phúc – Ga Phúc Yên vào phạm vi dự án.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Phú Thọ.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương đã tích cực, chủ động làm tốt công tác đền bù, GPMB, tái định cư, triển khai các dự án thành phần. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt... trong triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Tập trung lãnh đạo, tập trung nguồn lực, lực lượng để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp đường sắt. Bộ Xây dựng căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, tham mưu, đề xuất chọn công nghệ, hình thức đầu tư đối với tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Đối với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 6 phải phê duyệt xong dự án để chuẩn bị khởi công. Bộ Tài chính cân đối vốn và chuẩn bị phương án vốn cho dự án. Các địa phương tiếp tục chủ động, tích cực triển khai công tác GPMB. Tuyến đường sắt Quảng Ninh – Hà Nội giao tỉnh Quảng Ninh chủ trì. Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm, đồng thời tham mưu, ban hành Bộ tiêu chuẩn đường sắt để áp dụng cho các dự án. Đối với các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng lưu ý phải triển khai quyết liệt, yêu cầu thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn trong lập, triển khai dự án tàu điện ngầm...

Đinh Vũ