Đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử

So với các kỳ trước, kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra sớm hơn 2 tháng. Do đó, công tác chuẩn bị đang được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực triển khai để kỳ bầu cử diễn ra đảm bảo tiến độ, quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Phong tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cuối tháng 12, xã Cao Phong đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: "Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với mục tiêu chất lượng là hàng đầu, phải lựa chọn người có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói Nhân dân, các khu dân cư trên địa bàn xã đã và đang khẩn trương tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được giới thiệu ứng cử. Kết quả tổ chức hội nghị ở các xóm, khu dân cư cho thấy, ý kiến cử tri đều tập trung nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín trong Nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác và khả năng tham gia hoạt động HĐND xã nếu trúng cử. Người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri".

Xã Cao Phong có 31 xóm, khu dân cư, được chia thành 6 đơn vị bầu cử. Theo quy định, HĐND xã có 23 đại biểu; kết quả hiệp thương lần 1 đã giới thiệu 46 đại biểu, đảm bảo số dư theo đúng quy định.

Cùng với Cao Phong, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khẩn trương. Thời điểm này đang tập trung vào việc triển khai các văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, rà soát dữ liệu dân cư để chuẩn bị cho việc lập, niêm yết danh sách cử tri...

Để công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất, thông suốt, đồng bộ, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 27 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh cũng đã được thành lập gồm 37 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch UBBC tỉnh. 100% các xã đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC cấp xã theo quy định. Từ cuối tháng 11 đến nay, UBBC tỉnh đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó có một số hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 148 xã, phường trên toàn tỉnh để triển khai các nội dung.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/8/2025, quy mô dân số của tỉnh là 3.960.720 người. Đây là cơ sở xác định số lượng đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã theo quy định. Số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 3.052 đại biểu.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ĐBQH khoá XVI đã thống nhất tổng số ĐBQH được bầu là 17 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương giới thiệu 9 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu 8 đại biểu. Theo cơ cấu hướng dẫn, 4 đại biểu do địa phương giới thiệu ưu tiên lĩnh vực giáo dục, tài chính, văn hóa nghệ thuật và nội chính; phụ nữ giới thiệu ứng cử 11 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi 2 người.

Về kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thống nhất tổng số đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 85 người. Trong đó, tái cử 44 đại biểu, là nữ 25 đại biểu, là người dân tộc thiểu số phấn đấu đạt khoảng 20%, đại biểu trẻ tuổi 9 đại biểu, là người ngoài Đảng 2 đại biểu. Số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến 164 người.

Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có một số điểm mới - đây là nội dung mà cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đang rất quan tâm để việc tổ chức bầu cử diễn ra đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đặng Mai Sơn - Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Thời gian tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026. So với các kỳ trước, cuộc bầu cử năm 2026 được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tháng. Lần đầu tiên áp dụng Luật Bầu cử sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ 1/7/2025) với nhiều quy định mới thay cho Luật Bầu cử năm 2015 và các văn bản hướng dẫn cũ. Theo Luật bầu cử mới năm 2026, cấp xã quyết định khu vực bỏ phiếu và báo cáo UBND tỉnh; trường hợp cần thiết, UBND tỉnh điều chỉnh việc xác định khu vực bỏ phiếu. Thành phần tổ chức bầu cử có số lượng thành viên giảm theo hướng điều chỉnh tinh gọn, rõ trách nhiệm theo mô hình chính quyền mới sau sắp xếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ đồng bộ, nâng cao hơn với việc có trang thông tin điện tử bầu cử, quản lý dữ liệu cử tri điện tử, công khai, minh bạch hơn".

Ngoài ra, việc hiệp thương và giới thiệu ứng cử viên được điều chỉnh rõ ràng, chuẩn hóa, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan giới thiệu. Luật Bầu cử sửa đổi năm 2025 quy định cụ thể, chi tiết hơn về 3 vòng hiệp thương (nhất là điều kiện đưa vào danh sách giới thiệu và rút khỏi danh sách); tăng trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam trong việc thẩm định hồ sơ, xác minh tiêu chuẩn trước khi đưa vào danh sách. Việc công khai, minh bạch thông tin bầu cử trước đây được thực hiện qua việc họp dân, niêm yết, thì nay sẽ được công khai minh bạch mạnh mẽ trên nền tảng số; công khai danh sách ứng cử, khu vực bỏ phiếu, tiến độ và kết quả ở cấp quốc gia. Số lượng khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử giảm do sắp xếp đơn vị hành chính. Công tác tuyên truyền bầu cử trước đây được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh, pano, họp dân, giờ đẩy mạnh thông qua mạng xã hội, ứng dụng số, báo điện tử... Như vậy, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chú trọng giảm thủ tục, tinh gọn tổ chức; minh bạch, công khai bằng công nghệ số; nhiều nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã rõ ràng hơn.

