Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 7/1/2026, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở Xây dựng

Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Xây dựng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên môn, duy trì hoạt động thông suốt; hoàn thành các nhiệm vụ năm 2025, bảo đảm tiến độ 30/30 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ.

Thừa ủy quyền của của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang

Trong năm, Sở đã tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực xây dựng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả toàn diện, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt xấp xỉ 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng

Sở đã triển khai hiệu quả công tác rà soát quy hoạch, mở rộng không gian phát triển đô thị mới; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Toàn tỉnh Phú Thọ đã khởi công 12 dự án nhà ở xã hội với quy mô 11.952 căn; đến nay, có 2.913 căn hộ đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu, chỉ đạo, điều hành triển khai đồng thời nhiều công trình kết cấu hạ tầng, dự án trọng điểm, tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển hạ tầng của tỉnh, như: các nút giao IC2, IC5 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai; tòa căn hộ Thera Home Lynntimes Thanh Thủy; Ga Phú Thọ thuộc tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với tổng công suất 480 MW, tổng mức đầu tư 9.200 tỷ đồng...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong năm 2025. Bước sang năm 2026, Sở Xây dựng xác định tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, Sở chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu về đô thị hóa, cấp nước và xử lý chất thải; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 của Sở đối với từng phòng, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở đánh giá tập thể, cá nhân bằng sản phẩm cụ thể, phù hợp năng lực và kết quả công tác.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoài Giang trình bày báo cáo tổng kết năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Sở Xây dựng Phú Thọ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 11% – mục tiêu mang tính thách thức cao, tạo áp lực lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, trong đó có Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tập trung nghiên cứu, đề xuất triển khai các quy hoạch lớn về đô thị, khu chức năng trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị theo nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch cấp thiết như: điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; hoàn thiện toàn bộ các đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung thành phố Việt Trì làm cơ sở triển khai các dự án, nhất là dự án nhà ở xã hội; rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch các xã, đặc biệt là 19 xã khu vực Phú Thọ cũ chưa có quy hoạch chung.Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong năm 2026, gồm: Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; Đề án phát triển đô thị thông minh; Quy hoạch chung đô thị Việt Trì mở rộng; Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận ga đường sắt thuộc tuyến Lào Cai – Hải Phòng; Quy hoạch phân khu phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô, kết nối trục Đại lộ Sông Hồng với Hà Nội...

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; thực hiện phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước của ngành xây dựng công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động tham mưu bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách của ngành; tiếp tục đề xuất phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành 9.900 căn nhà ở xã hội; đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu triển khai các dự án, công trình trọng điểm như: tuyến đường giao thông liên vùng kết nối phường Việt Trì đi phường Hòa Bình; hoàn thành cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; đường song song đường sắt kết nối Vĩnh Yên – Việt Trì; các nút giao IC2, IC5; đường kết nối từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5; dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường Hùng Vương và xây dựng tháp Hùng Vương; Trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ...Cùng với đó, triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; rà soát tổng thể mạng lưới giao thông; chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội năm 2026 của Sở Xây dựng cho các phòng, ban, bộ phận trục thuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Sở Xây dựng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở Xây dựng. Có 4 tập thể được Giám đốc Sở Xây dựng tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Ngay tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trao Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 của Sở cho các phòng, ban, bộ phận trực thuộc, thể hiện quyết tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Đinh Vũ