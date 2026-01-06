Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Hội đồng bầu cử quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 6/1, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc; các đồng chí đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Công an...

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thực – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tính đến ngày 31/12/2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 88 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử ở tỉnh. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ là 85 đại biểu. Dự kiến số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 3.067 đại biểu.

Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh kịp thời, thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật, Tỉnh uỷ Phú Thọ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: 27 thành viên, do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban chỉ đạo bầu cử; đồng thời thành lập 148 Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã theo quy định. UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử gồm: 37 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập 148 Ủy ban bầu cử cấp xã với 2.473 thành viên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 đại biểu, trong đó: Số đại biểu do địa phương giới thiệu 9 đại biểu; Số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85 người; tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.067 người.

Tỉnh Phú Thọ được ấn định 6 đơn vị bầu cử Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 927 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được chỉ đạo triển khai đúng nội dung, yêu cầu, kế hoạch. Tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với 30 xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy – Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh trong công tác triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc với phường Việt Trì.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của công tác bầu cử, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị tỉnh tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát theo ba đợt, gắn với các giai đoạn trọng tâm của quá trình bầu cử. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì sự chủ động, linh hoạt nhưng tuyệt đối tuân thủ đúng mốc thời gian, quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Đồng thời, cần tăng cường rà soát biến động cử tri, nhất là các đối tượng đặc thù; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến môi trường bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tập huấn cần được tổ chức theo từng giai đoạn, đi vào chiều sâu, sát với từng nhiệm vụ cụ thể. Việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội phải được đặt lên hàng đầu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất địa điểm dự kiến bỏ phiếu tại Tổ dân phố Tân Phú, phường Việt Trì.

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế, khảo sát các địa điểm bỏ phiếu dự kiến và làm việc với lãnh đạo phường Việt Trì.

Đối với các khó khăn, đề xuất của phường Việt Trì và của tỉnh Phú Thọ về triển khai công tác bầu cử, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tiếp thu và đề xuất để Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo giải quyết.

Đinh Vũ