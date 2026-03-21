Tuyên truyền đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm đời sống cho người dân, góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững. Để chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia và thực hiện chính sách.

Cơ quan BHXH tổ chức hoạt động tư vấn, giải đáp trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT cho học sinh, sinh viên, qua đó khuyến khích đông đảo người tham gia bảo hiểm vì tương lai an sinh lâu dài.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa chính sách đến gần hơn với người dân và người lao động. Các hoạt động truyền thông được tổ chức linh hoạt, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh tổ chức trên 2.200 hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn và giải đáp chính sách BHXH, BHYT với gần 82.000 người tham dự. Trong đó, trên 1.800 hội nghị được phối hợp tổ chức với các xã, phường và doanh nghiệp, thu hút trên 41.000 người tham gia; trên 1.800 nhóm nhỏ với hơn 16 nghìn người được tư vấn trực tiếp về chính sách.

Bên cạnh đó, 400 hội nghị tuyên truyền, đối thoại dành cho người lao động và doanh nghiệp được tổ chức với gần 41.000 người tham dự. Thông qua các hoạt động này, nhiều vướng mắc của người dân và doanh nghiệp đã được giải đáp kịp thời, giúp người lao động hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Song song với tuyên truyền trực tiếp, công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Thời gian qua, các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí địa phương đã sản xuất, phát sóng nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên các kênh truyền hình, báo chí; hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên phát các thông điệp tuyên truyền đến người dân trên toàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân.

Cơ quan BHXH tỉnh phối hợp với các tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó phát triển mới hàng nghìn người tham gia. Đồng thời, tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến chương trình livestream trên nền tảng số được triển khai với những nội dung thiết thực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu chính sách.

Nhiều hình thức truyền thông trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cũng được triển khai rộng rãi tại cơ sở. Việc sản xuất các sản phẩm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: Tin, bài viết, video clip, banner, infographic, motion graphic, bản tin audio... để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh và các nền tảng mạng xã hội của BHXH tỉnh đã thu hút được nhiều người dân trên địa bàn theo dõi nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng.

Đáng chú ý, ngành Giáo dục đã tích cực phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên đến phụ huynh và học sinh trong toàn tỉnh. Thông qua các buổi sinh hoạt đầu năm học, họp phụ huynh và các hoạt động ngoại khóa, nhiều trường học đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền lợi, ý nghĩa của BHYT học sinh, sinh viên. BHXH tỉnh phối hợp với các nhà trường tổ chức gian hàng tư vấn, giải đáp chính sách BHYT học sinh, sinh viên qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc tham gia BHYT cho con em.

Nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7), BHXH tỉnh phối hợp với ngành Y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và tọa đàm với chủ đề “Bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe toàn dân”, thu hút sự quan tâm của cán bộ y tế và người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của BHYT trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bằng hình thức trực quan, góp phần đưa thông tin về BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, số người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Năm 2025, toàn tỉnh có 728.105 người tham gia BHXH, chiếm 37,91% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó có 579.029 người tham gia BHXH bắt buộc và 149.076 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 52.621 người so với năm 2024. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 554.402 người, tăng 9,59% so với năm trước. Đặc biệt, số người tham gia BHYT đạt 3.488.706 người, tỷ lệ bao phủ đạt 95,1% dân số, tăng 198.515 người so với năm 2024.

Đánh giá về hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo hướng ngắn gọn, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Trong đó, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng đa kênh nhằm cá thể hóa nội dung, nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác với người dân; tăng cường truyền thông tại cơ sở, phát huy vai trò của mạng lưới cộng đồng, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch. Đồng thời, chú trọng chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tư vấn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần mở rộng độ bao phủ, phát triển bền vững người tham gia, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực tiễn cho thấy, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm; qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT.

Anh Thơ