U23 Việt Nam về nước trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội tối nay 24/1 sau khi kết thúc hành trình thi đấu với vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026.

Cụ thể, các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam chia làm hai nhóm. Nhóm 1 của U23 Việt Nam di chuyển sớm gồm Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam – Trần Anh Tú, Trưởng phòng các ĐTQG VFF – Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ.

HLV Kim Sang Sik, các trợ lý và 18 cầu thủ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1.

Đình Bắc khá chật vật mới di chuyển được ra xe về nơi nghỉ. Ảnh: Hoàng Hải

Nhóm thứ 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm thủ môn Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà.

Nhóm này di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.

Khoảng 20h05, HLV Kim Sang Sik cùng U.23 Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nhập cạnh và lấy hành lý, chuẩn bị trở về nhà để nghỉ ngơi sau 3 tuần thi đấu căng thẳng tại Saudi Arabia.

CĐV tạo nên bầu không khí sôi động tại sân bay Nội Bài

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có mặt tại sân bay để tặng hoa cho ông Trần Anh Tú, Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.

Đặc biệt, đã có người thân của các cầu thủ và rất đông CĐV, bất chấp điều kiện thời tiết giá lạnh đã ra tận sân bay Nội Bài chào đón thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Bố mẹ của trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ gặp chấn thương trong trận đấu bán kết với U23 Trung Quốc hoà trong nhóm CĐV đông đảo có mặt tại sân bay Nội Bài từ sớm.

Văn Thuận bất ngờ trước sự chào đón của các CĐV

Họ xúc động trước tình cảm của các CĐV dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong đó có trung vệ Hiểu Minh.

Trung vệ Hiểu Minh xuất hiện đầu tiên tại cửa ra sân bay Nội Bài. Do chấn thương dây chằng nên cầu thủ này phải ngồi xe lăn. Trung vệ Lý Đức hỗ trợ đẩy xe cho đồng đội.

Mặc dù trải qua hành trình di chuyển vất vả, với 2 chuyến bay cùng nửa ngày quá cảnh tại Qatar nhưng toàn đội vẫn rạng rỡ sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở sân chơi lớn nhất châu Á.

HLV Kim Sang Sik xúc động trước tình cảm người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hải

"Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam"- HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sau ít phút chụp ảnh, ký tặng CĐV đã lên xe trở về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để nghỉ ngơi.

Toàn đội chia tay nhau, chuẩn bị trở lại đấu trường V-League. Tới đây, nhiều gương mặt U23 sẽ cùng góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Theo thethaovanhoa.vn