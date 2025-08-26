Ukraine dùng UAV đánh chìm tàu chở vũ khí Nga ở biển Caspi

Một UAV của Ukraine vừa tấn công thành công tàu chở hàng Port Olya-4 của Nga khi phương tiện này đang vận chuyển vật tư quân sự, trong đó có linh kiện UAV Shahed từ Iran qua biển Caspi, đánh dấu bước leo thang mới trong nỗ lực phá vỡ chuỗi hậu cần quân sự của Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tập kích diễn ra ngày 14/8 tại cảng Olya, gần thành phố Astrakhan. UAV cảm tử của Ukraine đã đánh trúng phần giữa thân tàu Port Olya-4, khiến nó bị ngập nước khoảng một phần ba và buộc Nga phải triển khai cần cẩu nổi cùng một tàu hàng khác để trục vớt số khí tài còn sót lại.

Ukraine tấn công tàu chở hàng Nga ở biển Caspi. Ảnh: National Interest

Ảnh vệ tinh chụp sau vụ tấn công cho thấy con tàu bị hư hại nặng, phần lớn chìm trong cảng. Cảng Olya vốn là trung tâm hậu cần then chốt, nằm cách Iran 665 dặm, thường xuyên tiếp nhận và chuyển giao UAV, đạn pháo cũng như tên lửa đạn đạo từ Tehran tới tiền tuyến Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Port Olya-4 trước đó đã nhiều lần vận chuyển vật tư quân sự qua tuyến hàng hải này.

Bản cập nhật tình báo mới nhất của Anh cho rằng: “Đòn tập kích vào mục tiêu cách biên giới Ukraine gần 640 km cho thấy Kiev tiếp tục duy trì năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng hệ thống không người lái, đồng thời làm nổi bật khó khăn của hệ thống phòng không Nga trong bảo vệ cơ sở quân sự và công nghiệp trước các đòn đánh ngày càng chính xác của UAV Ukraine”.

Iran hiện vẫn là đối tác then chốt của Moscow trong xung đột tại Ukraine. Tehran đã cung cấp một khối lượng lớn máy bay không người lái, UAV cảm tử Shahed, đạn pháo và tên lửa, đồng thời hỗ trợ Nga sản xuất UAV tấn công trong nước. Những UAV này đã gây ra nhiều thiệt hại cho hạ tầng dân sự và các thành phố quan trọng của Ukraine.

Tuy vậy, tình báo Anh đánh giá mức độ phụ thuộc của Nga vào vũ khí của Iran đã giảm so với giai đoạn đầu xung đột. Năng lực phát triển và sản xuất máy bay không người lái trong nước của Nga được cho là đã có nhiều cải thiện đáng kể trong năm 2025, cho phép Moscow bớt phụ thuộc hơn vào nguồn cung từ Tehran.

Cuộc tập kích vào Port Olya-4 diễn ra chỉ vài tuần sau chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine, trong đó ít nhất 10 máy bay ném bom chiến lược Nga bị phá hủy hoặc hư hại, phần lớn là dòng máy bay đã ngừng sản xuất và không thể thay thế.

Các nhà quan sát nhận định, đòn đánh mới nhất cho thấy Kiev vẫn có khả năng vươn tới những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ cơ sở quân sự, hạ tầng chiến lược cho đến các tuyến hậu cần then chốt. Tuy nhiên, Ukraine vẫn gặp nhiều thách thức trong việc bảo vệ lãnh thổ và hạ tầng trọng yếu trước các đợt tấn công liên tiếp từ UAV Nga.

Nguồn vov.vn