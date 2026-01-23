Ưu tiên chiến lược của Nga

Không đơn thuần là báo cáo thường niên, phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo tổng kết đối ngoại năm 2025 được xem như tuyên bố về cách Moskva định vị mình trên bàn cờ quyền lực toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TTXVN

Trước những biến động phức tạp của thế giới, Nga nhấn mạnh cách tiếp cận nhất quán: Giữ vững vị thế cường quốc độc lập, phản đối trật tự đơn cực và chủ động thúc đẩy hình thành thế giới đa cực, nơi các trung tâm quyền lực cùng tồn tại và cân bằng.

Với Nga, quan hệ với Mỹ dù trải qua nhiều khúc quanh lịch sử, vẫn tiếp tục là một trong những thước đo quan trọng nhất cho cách Moskva định vị mình trong bàn cờ quyền lực toàn cầu đang xoay chuyển. Nói cách khác, Điện Kremlin hiểu rõ rằng, khó có phép tính địa chính trị nào hoàn chỉnh, nếu thiếu biến số Mỹ. Trong cách nhìn của Nga, Mỹ vẫn là đối thủ chiến lược chủ yếu, nhưng không phải để đối đầu bằng mọi giá.

Lập trường đó được tái khẳng định qua đánh giá của Bộ trưởng Sergey Lavrov: Giữa Nga và Mỹ còn nhiều bất đồng sâu sắc, song vẫn có những điểm tương đồng cần khai thác. Đáng chú ý, Nga đánh giá Mỹ là quốc gia phương Tây duy nhất thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết tận gốc nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dù Moskva cho rằng một số yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng. Cách tiếp cận này phản ánh rõ chiến lược “vừa kiên quyết, vừa linh hoạt” của Nga: Moskva không nhượng bộ về lợi ích cốt lõi, nhưng vẫn để ngỏ kênh đối ngoại.

Trong khi ngôn từ dành cho Mỹ được cho là thận trọng, đánh giá của Bộ trưởng Lavrov về châu Âu mang màu sắc bi quan hơn. Theo Moskva, chính các nước châu Âu đã tự đẩy mình vào thế đối đầu sâu sắc với Nga. Tuy vậy, Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại nếu châu Âu thể hiện thiện chí, cho thấy Moskva không “đóng cửa cài then” với lục địa già, dù cách nhìn nhận về quan hệ với châu Âu đã thực tế và dè dặt hơn trước.

Trong bức tranh đối ngoại của Nga, quan hệ với Trung Quốc nổi lên như một trụ cột then chốt. Moskva đánh giá quan hệ Nga-Trung Quốc đạt mức độ chưa từng có cả về quy mô lẫn chiều sâu, với sự đồng thuận cao trong cách nhìn về các vấn đề khu vực Á-Âu và trật tự quốc tế. Moskva coi Bắc Kinh là nhân tố quan trọng trong thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, nơi không một quốc gia nào có thể một mình định đoạt cuộc chơi. Sự gắn kết này phản ánh rõ lựa chọn chiến lược dài hạn của Nga.

Song song với việc thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Nga tiếp tục coi Ấn Độ là đối tác quan trọng trong cấu trúc đối ngoại đa hướng. Quan hệ Nga-Ấn Độ không chỉ là lợi ích song phương, mà còn là một phần trong nỗ lực cân bằng chiến lược của Nga tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang nổi lên. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Ấn Độ cuối năm 2025 và hàng loạt thỏa thuận song phương được ký cho thấy, Moskva muốn duy trì ảnh hưởng tại Nam Á, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việc nhấn mạnh quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Á-Âu và Mỹ Latin cũng là cách Moskva khẳng định mạng lưới đối ngoại rộng mà sâu, củng cố hình ảnh một nước Nga đứng vững trước sức ép kéo dài của phương Tây.

Trong các cuộc khủng hoảng, từ Ukraine, Trung Đông đến Venezuela hay Iran, Nga liên tục nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Moskva phản đối các hành động đơn phương, quân sự hóa và “vũ khí hóa” kinh tế, đồng thời kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và cơ chế đa phương. Đề cập những thách thức mới như chiến tranh thuế quan toàn cầu hay vấn đề Greenland, Nga cảnh báo nguy cơ hình thành các điểm nóng mới, nơi cạnh tranh cường quốc có thể làm xói mòn thêm nền tảng trật tự quốc tế hiện hành.

Xâu chuỗi các thông điệp, có thể thấy Nga tiếp tục khẳng định cách tiếp cận của một quốc gia không chấp nhận vai trò bên lề trong trật tự thế giới đang tái cấu trúc. Xác định bảo vệ lợi ích quốc gia là nền tảng trong chính sách đối ngoại, Nga nhấn mạnh những “lằn ranh đỏ” không thể bị vượt qua. Tiếp tục đặt cược dài hạn vào trật tự thế giới đa cực, Nga ưu tiên bảo toàn và củng cố vị thế chiến lược lâu dài trong trật tự quốc tế đang được viết lại.

Theo nhandan.vn