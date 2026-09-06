Về miền trái ngọt Cao Phong

Cách Hà Nội khoảng 80km, xã Cao Phong có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch. Từ du lịch tâm linh đến du lịch sinh thái trải nghiệm vườn cam sai trĩu quả, hay nghỉ ngơi giữa không gian bạt ngàn hoa, Cao Phong mang đến những trải nghiệm rất riêng và đáng nhớ cho du khách.

Cao Phong có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, tín ngưỡng, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Trong đó, Quần thể hang động Núi Đầu Rồng là điểm đến tiêu biểu, có giá trị về cảnh quan tự nhiên và lịch sử, văn hóa, góp phần tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương.

Khu vực Bản Mừng có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, không gian bản làng và các hoạt động du lịch cộng đồng. Bản đã hình thành các cơ sở lưu trú, homestay, glamping, tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm không gian sinh thái, đời sống và văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đền Bồng Lai, Đền Đông Sơn cùng các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ trên địa bàn góp phần hình thành hệ thống điểm đến đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và du lịch tâm linh của du khách.

Hiện UBND xã Cao Phong định hướng tiếp tục phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa, tín ngưỡng và sản phẩm du lịch cộng đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các vườn cam sai trĩu quả là trải nghiệm đáng nhớ của du khách khi đến với Cao Phong.

Điểm nhấn đặc biệt của du lịch Cao Phong chính là những vườn cam sai trĩu quả. Bắt đầu từ tháng 9 hàng năm, quýt Ôn Châu cho thu hoạch, tiếp đến là cam lòng vàng, cam Xã Đoài, cam V2, cam canh... kéo dài đến tận cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm sau.

Được tự tay hái những trái cam vàng ươm, mọng nước tại những vườn cam trĩu quả, thưởng thức tại vườn vị ngọt của những trái cam được canh tác tiêu chuẩn VietGAP là một trải nghiệm đáng nhớ của du khách khi đến với Cao Phong. Hiện nhiều nhà vườn khu vực Cao Phong tiến hành cải tạo vườn cam trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch.

Xác định công tác tuyên truyền, quảng bá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giới thiệu hình ảnh, con người, cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch của Cao Phong đến đông đảo du khách. Thời gian qua, xã chủ động giới thiệu các điểm đến, cơ sở lưu trú và các sản phẩm du lịch tiêu biểu; khuyến khích các cơ sở kinh doanh chủ động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng thông tin, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp.

Trong đó, tập trung quảng bá các điểm đến có tiềm năng như Quần thể hang động Núi Đầu Rồng, Bản Mừng, Đền Bồng Lai, Đền Đông Sơn, các cơ sở homestay, glamping và các sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng. Các sản phẩm du lịch từng bước được hình thành và phát triển theo hướng đa dạng, gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, tín ngưỡng, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng số khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại các điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 31.221 lượt, doanh thu ước đạt gần 2,4 tỷ đồng.

Các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước đa dạng hóa hoạt động phục vụ du khách, góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và tín ngưỡng của Nhân dân và du khách.

Sắc hoa thôn Mừng tạo nên nét chấm phá rực rỡ cho bức tranh thiên nhiên Cao Phong.

Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Cao Phong cho biết: “Để xây dựng Cao Phong trở thành điểm đến hấp dẫn, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm của du khách, xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, lưu trú và dịch vụ phục vụ khách du lịch”.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa - tín ngưỡng; phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Xã cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, cơ sở vật chất và phong cách phục vụ; xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tạo sức hấp dẫn và tăng khả năng giữ chân du khách. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, các điểm du lịch trong và ngoài địa bàn để hình thành các tuyến, chương trình tham quan, trải nghiệm; từng bước mở rộng thị trường, thu hút du khách đến Cao Phong.

Cùng với phát triển du lịch, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cao Phong.

Dương Liễu