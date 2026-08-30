Thưởng thức đặc sản xứ Mường

Nhờ phương thức chế biến gia truyền, lên men hoàn toàn tự nhiên, không phụ gia, không chất bảo quản, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản phẩm thịt chua bà Hòa (Thanhsonfood) - OCOP 3 sao (xã Võ Miếu) luôn giữ trọn hương vị đặc trưng xứ Mường, trở thành thương hiệu có tiếng của Phú Thọ, được đông đảo thực khách tin dùng.

Sản phẩm thịt chua bà Hòa được chế biến theo quy trình lên men tự nhiên, không phụ gia, không chất bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sự cuốn hút của sản phẩm thịt chua bà Hòa trước hết đến từ sự khắt khe trong từng công đoạn chế biến thủ công truyền thống. Để có được mẻ thịt chua chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu được thực hiện nghiêm ngặt. Thịt phải là phần mông hoặc vai thăn tươi ngon; bì lợn chọn từ vùng sống lưng, thui vàng, giòn tạo độ dai sần sật đặc trưng. Vấn đề làm nên sự khác biệt của sản phẩm nằm ở bí quyết rang thính gia truyền. Thính gạo và ngô được rang nhỏ lửa đến khi vàng đều, tỏa mùi thơm nức rồi mới đem xay mịn. Thịt và bì thái mỏng, trộn đều với thính cùng gia vị tự nhiên, sau đó nén chặt vào lọ lót sẵn lá ổi bánh tẻ dưới đáy. Quá trình lên men hoàn toàn tự nhiên giúp thịt có vị chua thanh nhẹ, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên, không bị gắt.

Không ngừng nâng cao chất lượng, năm 2025, sản phẩm thịt chua bà Hòa được chứng nhận chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, khẳng định uy tín và chất lượng của thương hiệu Thanhsonfood trên thị trường. Đây là điểm tựa vững chắc để cơ sở chuẩn hóa chuỗi giá trị và tạo niềm tin cho thực khách.

Bà Đỗ Thị Bích Thủy - đại diện Cơ sở sản xuất thịt chua bà Hòa chia sẻ: Trong chế biến, chúng tôi luôn giữ trọn hương vị truyền thống vốn có của đồng bào Mường. Tuy nhiên, để sản phẩm vươn ra thị trường toàn quốc và trở thành niềm tự hào OCOP địa phương, cơ sở đã chuẩn hóa quy trình sản xuất, đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Mỗi hộp thịt chua trao đến tay khách hàng phải là sản phẩm đảm bảo cả về hương vị lẫn chất lượng.

Đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đa dạng của khách hàng, cơ sở đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm chất lượng, nổi bật là ba hương vị thịt chua đặc trưng gồm: Vị truyền thống tiêu tỏi ớt, vị tỏi ớt hạt dổi và vị lá chanh. Bên cạnh đó, các món ăn đi kèm như nem sợi, lạp xưởng, giò xào cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Để chắp cánh cho thương hiệu vươn xa, thời gian tới, cơ sở tiếp tục nghiên cứu, cho ra đời nhiều sản phẩm mới, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác liên kết sản xuất và phân phối để phát triển bền vững. Cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp chính quyền, ngành chức năng trong việc hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, mặt bằng sản xuất. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, từ đó đưa đặc sản Phú Thọ đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Thưởng thức thịt chua bà Hòa cùng các loại lá quen thuộc như lá sung, đinh lăng và tương ớt cay nồng không chỉ là một bữa ăn ngon miệng, mà còn giúp thực khách cảm nhận nét văn hóa mộc mạc của đồng bào Mường.

Giữa cuộc sống hiện đại, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao này không đơn thuần là thức quà biếu ý nghĩa, mà đã góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo của quê hương Phú Thọ. Sự tin dùng của thị trường chính là động lực để đặc sản thịt chua Đất Tổ tiếp tục vươn xa, giúp người nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trần Tỉnh