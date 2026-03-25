Vị ngọt ổi Tân Hòa

Với thời gian thu hoạch nhanh, năng suất cao, lợi nhuận lớn, nhiều hộ nông dân ở thôn Tân Hòa (xã Lương Sơn) trở nên khấm khá nhờ biến ổi thành cây trồng chủ lực.

Bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Tân Hòa (xã Lương Sơn) chăm sóc lứa quả mới theo quy trình VietGAP.

Sau hàng chục năm triển khai mô hình trồng ổi theo hướng VietGAP, đời sống kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở Tân Hòa ngày càng cải thiện. Nguồn thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm từ vườn ổi là minh chứng cho đường hướng sản xuất kinh doanh, sự lựa chọn cây trồng phù hợp cùng nỗ lực làm giàu của hộ nông dân. Bà Thu chia sẻ: "Trước đây, khu vườn rộng hơn 7.000m2 này chuyên canh cây chè. Hiện nay, tôi đã tập trung cải tạo đất để chuyển sang trồng ổi vì thấy rằng hiệu quả đầu tư sẽ cao hơn.

Nhờ nguồn thu từ cây ổi, cuộc sống của các hộ dân thôn Tân Hòa ngày càng khấm khá.

Song song với việc triển khai thực hiện mô hình, bà Thu quan tâm nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, chú trọng chọn giống chuẩn, đẩy mạnh khâu chăm sóc và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ổi đảm bảo cả về chất lượng, sản lượng. Ngoài ổi là cây trồng chính, bà còn trồng xen táo lê Đài Loan và chanh trắng mang lại lợi nhuận cao hơn trên cùng một diện tích canh tác.

Với 70 gốc ổi Đài Loan, ông Đỗ Viết Bội thu 150 triệu đồng/năm.

Hiện nay, giống ổi lê Đài Loan được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội cùng giá trị dinh dưỡng. Thay vì các giống ổi cũ được trồng xen với bưởi, ông Đỗ Viết Bội ở thôn Tân Hòa đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng ổi lê Đài Loan. Ông Bội cho hay: "Ổi lê Đài Loan cho trái to, dạng trái thuôn dài, trọng lượng trung bình từ 300g – 600g/quả. Vỏ quả màu xanh, hơi sần, cùi dày, ít hạt, thịt quả màu trắng, giòn, ngọt, có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Đặc biệt, để cây xanh tốt, ra hoa, đậu trái cao và có độ giòn, ngọt đậm hơn, tôi dành nhiều công sức cho việc chăm sóc, kỳ công ủ cá tươi, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng.

Người làm vườn thôn Tân Hòa chia sẻ thành công mô hình trồng ổi lê Đài Loan.

Giống quả này được người trồng ổi đánh giá cao về hiệu quả kinh tế bởi dễ chăm sóc, năng suất cao, cho thu hoạch gần như quanh năm, giá cao hơn so với các loại ổi thông thường. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật như hiện nay, người trồng ổi lê Đài Loan ở Tân Hòa thu hoạch 3 vụ/năm, giá bán tại vườn 25.000 đồng/kg. Gia đình ông Đỗ Viết Bội trồng hơn 70 gốc ổi, bình quân mỗi năm cho thu khoảng 150 triệu đồng.

Thôn Tân Hòa từ lâu được biết đến có truyền thống nghề làm vườn. Với lợi thế gần thị trường Thủ đô Hà Nội, các hộ gia đình đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào canh tác. Trong đó, hơn một nửa diện tích đất vườn đang trồng giống ổi lê Đài Loan.

Để nông sản địa phương giữ vững chỗ đứng trên thị trường, quy trình VietGAP được các hộ tuân thủ nghiêm ngặt, từ việc chọn giống sạch bệnh, nguồn nước không ô nhiễm, bón phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao quả và ghi chép nhật ký sản xuất để truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, ngoài cung cấp cho các nhà hàng và đưa về thị trường lớn, ổi có xuất xứ ở thôn Tân Hòa còn bán lẻ ở các điểm chợ trên địa bàn.

Ông Đoàn Đình Định trồng trên 300 gốc ổi lê Đài Loan xen chanh trắng cho nguồn thu bền vững.

Ông Hà Đức Đại - Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Tân Hòa cho biết: "Toàn chi Hội có 98 hộ hội viên. Những năm gần đây, các hội viên tích cực cải tạo vườn tạp, chuyên canh trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với vùng trồng tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài bưởi, cam, táo, nguồn thu chủ yếu của hộ hội viên từ cây ổi. Những nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây ổi đã góp phần đưa số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ trên 60%, không còn hộ hội viên nghèo.

Bùi Minh