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Xã Bình Phú triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, lề đường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT), xã Bình Phú triển khai đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự, bảo đảm ATGT và mỹ quan trên địa bàn. Thời gian triển khai từ ngày 2/11 đến hết tháng 12/2026.

Trong đợt cao điểm, Ban ATGT xã huy động các lực lượng chức năng phối hợp với các thôn tổ chức ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trọng tâm là tháo dỡ các công trình, vật dụng lấn chiếm lòng đường, lề đường; giải tỏa các điểm tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, hàng hóa trái phép trong phạm vi hành lang ATGT trên các tuyến đường tỉnh, liên xã, liên thôn và khu vực đông dân cư.

Xã Bình Phú triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thôngLực lượng chức năng xã Bình Phú kiểm tra, xử lý tình trạng bày bán hàng hóa, họp chợ không đúng nơi quy định.

Công tác kiểm tra, xử lý sẽ tập trung tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng bày bán hàng hóa, họp chợ không đúng nơi quy định như: Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo; khu vực Trường THCS Bình Phú, Trường THPT Tử Đà; tuyến đường tỉnh 323C, khu vực Chợ Dốc An Đạo; khu vực các trường mầm non, tiểu học, THCS Bình Phú (phân hiệu An Đạo); tuyến đường tỉnh 323 (đường Chiến Thắng Sông Lô), khu vực Chợ Tiên Du...

Thông qua đợt cao điểm, xã Bình Phú tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh; kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang ATGT để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo sai quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, duy trì trật tự tại những khu vực đã được giải tỏa, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THCS Chiến thắng sông Lô vi phạm hành lang an toàn giao thông Xử lý Lực lượng chức năng Vật liệu xây dựng Hàng hóa Cản trở giao thông Giải tỏa hành lang Công tác kiểm tra
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