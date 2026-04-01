Xác định các đội Đông Nam Á dự VCK Asian Cup 2027

Lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 đã xác định thêm một đội tuyển Đông Nam Á giành vé tham dự VCK vào đầu năm sau.

Trước lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, khu vực Đông Nam Á đã có ba đội tuyển chính thức giành quyền góp mặt tại VCK, gồm Indonesia, Singapore và Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan và Philippines vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng để có suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục.

Với lợi thế sân nhà, ĐT Thái Lan đã tận dụng triệt để cơ hội. Phút 14, Suphanan Bureerat bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, mang đến niềm hứng khởi lớn cho cổ động viên nhà. Tuy nhiên, “Voi chiến” bất ngờ chơi chùng xuống trong những phút tiếp theo, để Teymur Charyyev gỡ hòa cho Turkmenistan. Nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết trận, ĐT Thái Lan sẽ phải dừng bước ngay tại vòng loại.

Không còn đường lùi, HLV Anthony Hudson chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và cuối cùng được đền đáp. Phút 89, Manuel Tom Bihr trở thành người hùng với pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1. Nhờ đó, ĐT Thái Lan kết thúc vòng loại với 15 điểm sau sáu trận, vượt Turkmenistan để chiếm ngôi đầu bảng D, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2027, đánh dấu lần thứ chín đội tuyển xứ chùa Vàng góp mặt tại sân chơi số một châu lục.

Trong khi đó, ĐT Philippines gây thất vọng lớn. Mặc dù Raphael Obermair giúp đội vươn lên dẫn trước ở phút 19, nhưng họ không thể duy trì lợi thế khi để thủng lưới ở phút 41 trước Tajikistan. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, khiến ĐT Philippines bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng và phải ngậm ngùi nhìn Tajikistan giành tấm vé duy nhất đi tiếp.

Tổng kết vòng loại, những đội đứng đầu bảng và giành quyền tham dự VCK Asian Cup gồm Tajikistan, Syria, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Suất cuối cùng sẽ được xác định trong trận đấu giữa Lebanon và Yemen, vốn được dời sang tháng 6/2026 do tình hình xung đột tại Trung Đông.

Đối với ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đã khép lại chiến dịch vòng loại một cách hoàn hảo khi giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

“Rồng vàng” thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi sáu trận toàn thắng, ghi tổng cộng 17 bàn và chỉ để thủng lưới hai bàn, qua đó lần thứ tư góp mặt tại VCK Asian Cup sau các năm 2007, 2019 và 2023.

