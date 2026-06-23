Xác định phạm vi khai thác mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng

Sáng 23/6, UBND xã Cẩm Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng. Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, đại diện doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các lực lượng chức năng xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng.

Thời gian qua, qua nắm bắt tình hình và ý kiến phản ánh của người dân khu Phú Động, xã Cẩm Khê cho rằng Công ty TNHH Quyết Thắng đang thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát lòng sông Hồng ngoài phạm vi ranh giới, mốc giới khu vực mỏ cát theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 20/2/2024 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã và các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tọa độ, ranh giới khu vực khai thác theo giấy phép được cấp; khảo sát thực địa, kiểm tra tình trạng các mốc giới ngoài hiện trường và xác định các vị trí giáp ranh giữa xã Cẩm Khê và xã Phú Khê. Đồng thời, thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ mốc giới và yêu cầu hoạt động khai thác phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường.

Qua khảo sát thực địa, các lực lượng chức năng đã xác định và cắm mốc 4 vị trí theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 20/2/2024 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Đại diện UBND xã Cẩm Khê phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện UBND xã Cẩm Khê yêu cầu Công ty TNHH Quyết Thắng khai thác đúng phạm vi được cấp phép, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đề nghị người dân khu Phú Động tăng cường giám sát, kịp thời phản ánh các vi phạm đến UBND xã để xử lý theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và khu dân cư duy trì mốc giới; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đức Anh