Toà soạn - Bạn đọc
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xác định phạm vi khai thác mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng

Sáng 23/6, UBND xã Cẩm Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng. Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, đại diện doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xác định phạm vi khai thác mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng

Các lực lượng chức năng xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng.

Thời gian qua, qua nắm bắt tình hình và ý kiến phản ánh của người dân khu Phú Động, xã Cẩm Khê cho rằng Công ty TNHH Quyết Thắng đang thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát lòng sông Hồng ngoài phạm vi ranh giới, mốc giới khu vực mỏ cát theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 20/2/2024 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp.

Xác định phạm vi khai thác mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã và các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tọa độ, ranh giới khu vực khai thác theo giấy phép được cấp; khảo sát thực địa, kiểm tra tình trạng các mốc giới ngoài hiện trường và xác định các vị trí giáp ranh giữa xã Cẩm Khê và xã Phú Khê. Đồng thời, thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ mốc giới và yêu cầu hoạt động khai thác phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường.

Qua khảo sát thực địa, các lực lượng chức năng đã xác định và cắm mốc 4 vị trí theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 20/2/2024 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Xác định phạm vi khai thác mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty TNHH Quyết Thắng

Đại diện UBND xã Cẩm Khê phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện UBND xã Cẩm Khê yêu cầu Công ty TNHH Quyết Thắng khai thác đúng phạm vi được cấp phép, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đề nghị người dân khu Phú Động tăng cường giám sát, kịp thời phản ánh các vi phạm đến UBND xã để xử lý theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và khu dân cư duy trì mốc giới; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Khai thác khoáng sản Doanh nghiệp Kiến nghị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đình Bảo Đức “kêu cứu”

Đình Bảo Đức “kêu cứu”
2026-06-22 11:17:00

baophutho.vn Hệ thống kết cấu hư hỏng nặng, tường nứt vỡ, mái ngói dột nát nghiêm trọng đang đẩy Đình Bảo Đức (xã Xuân Lãng) - di tích lịch sử văn hóa cấp...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long