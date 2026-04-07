Xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng 5 thứ tiếng trên Tạp chí Thời đại điện tử

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 617/QĐ-TTg ngày 06/4/2026 về việc xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer trên Tạp chí Thời đại điện tử giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể như sau:

Mục tiêu, nhiệm vụ: Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng thời, triển khai xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer trên Tạp chí Thời đại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, gồm:

Tổ chức sản xuất, biên tập, biên dịch và đăng tải các sản phẩm báo chí đối ngoại chuyên sâu, đa dạng về hình thức, phục vụ độc giả quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn đọc trong nước;

Đăng, phát nội dung trên môi trường Internet, ứng dụng các nền tảng số và các kênh truyền thông hiện đại để tối ưu hóa khả năng tiếp cận của bạn đọc;

Tổ chức truyền thông, quảng bá nội dung các chuyên trang.

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí đối ngoại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải bảo đảm bố trí đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thời đại có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn báo chí hiện đại, ngoại ngữ và kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, biên tập, xuất bản và quản lý các chuyên trang báo chí đối ngoại.

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí đối ngoại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm khả năng ứng dụng các tính năng hiện đại của báo chí điện tử.

Tăng cường phối hợp, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin đối ngoại.

Việc xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định pháp luật liên quan.

Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, danh mục sản phẩm xuất bản 05 chuyên trang bằng 05 thứ tiếng trên Tạp chí Thời đại điện tử

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chỉ đạo, tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ, danh mục sản phẩm triển khai thực hiện xuất bản 05 chuyên trang bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer trên Tạp chí Thời đại điện tử giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, bảo mật, an ninh, an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tài sản, tài chính công khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách trung ương để hỗ trợ thực hiện việc xuất bản các chuyên trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Lào và tiếng Khmer trên Tạp chí Thời đại điện tử trong giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Quyết định này, quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tạp chí Thời đại tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.

(Nguồn Chinhphu.vn)