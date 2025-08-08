Xuất hiện loại ma túy mạnh hơn fentanyl đang lan rộng tại châu Mỹ

{title}
{publish}
{head}
Một loại opioid tổng hợp ít được biết đến có tên nitazene đang gây ra làn sóng tử vong do sốc thuốc nghiêm trọng tại châu Mỹ.
(Ảnh minh họa: AP)
Theo báo cáo mới từ Ủy ban Kiểm soát Lạm dụng ma túy liên Mỹ (CICAD), nitazenes là nhóm opioid tổng hợp được phát triển lần đầu vào những năm 1950 để giảm đau, nhưng chưa bao giờ được phê duyệt sử dụng do nguy cơ gây sốc thuốc quá cao. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, các biến thể nitazene bắt đầu xâm nhập thị trường ma túy bất hợp pháp tại châu Âu và hiện đã lan rộng đến Bắc Mỹ cũng như nhiều khu vực khác ở châu Mỹ.
Trong số các dẫn xuất nitazene, isotonitazene (ISO) là phổ biến nhất và được Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA) xếp vào nhóm chất cấm đặc biệt nguy hiểm (Schedule I), cùng với ít nhất 7 biến thể nitazene khác. Một số nitazene được xác định mạnh gấp 10 lần fentanyl và hàng trăm lần morphine, khiến chỉ một lượng cực nhỏ cũng có thể gây tử vong - bác sĩ Jonathan Avery (Phó Trưởng khoa Tâm thần học nghiện tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian) cho biết.
Các triệu chứng bị sốc nitazene bao gồm: nghiện nặng, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, mất phương hướng, hôn mê, ngừng tim và co giật...
Chuyên gia Corey Gamberg từ Trung tâm Điều trị nghiện Massachusetts (Mỹ) cho biết, nitazene hiện được sản xuất trái phép tại một số nước châu Á, sau đó vận chuyển vào Mỹ qua cùng các tuyến đường buôn bán fentanyl. “Khi giới chức tăng cường kiểm soát fentanyl, các nhóm buôn lậu liền chuyển sang các opioid mới như nitazene để né tránh pháp luật”, ông Gamberg nói.
Loại ma túy này tồn tại ở nhiều dạng: viên nén, bột, thuốc xịt, dung dịch và có thể được hít, tiêm, hút hoặc uống. Một nguy cơ lớn khác là người dùng thường không biết mình đang sử dụng nitazene bởi chúng thường bị trộn lẫn vào heroin, thuốc lắc hoặc chất kích thích khác.
Theo bác sĩ Ryan Marino - chuyên gia độc học tại Đại học Case Western (Ohio, Mỹ), việc xét nghiệm nitazene là rất khó khăn. “Chỉ các phòng xét nghiệm độc chất tiên tiến mới có khả năng phát hiện chính xác và điều này tốn kém cũng như không phổ biến” - ông Marino nói.
Các bộ thử nhanh hiện có không đủ chính xác để loại trừ hoàn toàn sự hiện diện của nitazene, ngay cả trong các xét nghiệm tử thi. Ngoài ra, do các nhà sản xuất thường xuyên thay đổi cấu trúc hóa học để lách luật nên việc quản lý và giám sát loại chất này càng thêm phức tạp.
Dù naloxone (Narcan) - thuốc giải độc opioid - có thể đảo ngược tác dụng của nitazene nhưng thường phải sử dụng nhiều liều do độc lực cao. Giới chuyên gia kêu gọi cần triển khai rộng rãi các công cụ kiểm tra thuốc nhanh, nâng cao nhận thức cộng đồng và cung cấp naloxone miễn phí để ngăn chặn làn sóng tử vong.
"Đây là một xu hướng nguy hiểm đang gia tăng. Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng opioid mới, còn khốc liệt hơn cả fentanyl" - Tiến sĩ Avery cảnh báo.
Nguồn vtv.vn
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với Nga nhằm giải quyết xung đột, bao gồm cả các cuộc gặp dưới hình thức có bên thứ...
Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết thực thi lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm việc chấm dứt mọi hình thức tấn công, dù là quân sự hay phi quân sự.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau cuộc hội đàm hiệu quả giữa đặc phái viên Mỹ và phía Nga tại Moskva.
Trực thăng quân sự rơi ở miền nam Ghana, khiến Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường cùng một số quan chức thiệt mạng.
Trước thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, dư luận quốc tế đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc.