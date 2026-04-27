Xung đột tại Trung Đông: Iran, Nga tham vấn về tiến trình hòa đàm với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chuẩn bị tới Moskva để trao đổi với Nga về đàm phán với Mỹ, trong khi Tehran tiếp tục tham vấn nhiều đối tác nhằm thúc đẩy ngừng bắn và hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi sẽ thực hiện chuyến công du tới Moskva vào ngày 27/4 để trao đổi về tình hình đàm phán giữa Tehran và Washington liên quan cuộc xung đột Trung Đông hiện nay.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegram ngày 26/4, Đại sứ quán Iran tại Nga dẫn lời ông Jalali nêu rõ trong chuyến thăm Moskva, Ngoại trưởng Araghchi “sẽ tham vấn các quan chức Nga về tình hình đàm phán hiện nay (giữa Iran và Mỹ), các điều kiện ngừng bắn và những vấn đề liên quan.”

Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng sẽ thảo luận về các sáng kiến tiềm năng chung giữa Iran và Nga liên quan đến tiến trình hòa đàm với Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận thông tin về chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran tới Moskva.

Cũng trong ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng Araghchi đã trao đổi quan điểm với những người đồng cấp Saudi Arabia, Qatar và Pháp về các diễn biến mới nhất liên quan đến lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã trình bày với những người đồng cấp Saudi Arabia, Qatar và Pháp về hiện trạng tại khu vực Tây Á cũng như những nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt xung đột và hạ nhiệt căng thẳng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các quốc gia châu Âu có thể đảm nhận trong việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã nêu bật vai trò “mang tính xây dựng” của các quốc gia khu vực trong tiến trình quản lý những cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi tiếp tục hoạt động tham vấn và phối hợp ngoại giao nhằm ủng hộ các sáng kiến hòa bình và củng cố ổn định khu vực.

Ông Al-Thani cũng hoan nghênh cách tiếp cận ngoại giao của Iran, bày tỏ sự sẵn sàng của Qatar trong việc tiếp tục đóng vai trò trung gian tích cực và tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định lập trường ủng hộ của Paris đối với việc tiếp tục cách tiếp cận ngoại giao, đồng thời bày tỏ hy vọng những nỗ lực này sẽ góp phần khôi phục hòa bình ở khu vực Tây Á.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không còn cử các phái đoàn tới Pakistan để đàm phán với Iran.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump nêu rõ phía Tehran cần tới Washington hoặc liên lạc qua điện thoại để tiếp tục các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ sự tôn trọng dành cho Pakistan - quốc gia đã đăng cai những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại quan điểm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sức ép và các hành động thù địch của Mỹ đang làm suy yếu lòng tin và khiến nỗ lực hướng tới những cuộc đàm phán trong tương lai trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Pezeshkian, các hành động như vậy từ phía Washington đã và đang “phá vỡ bầu không khí cần thiết” cho giải pháp ngoại giao.

