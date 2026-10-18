Yên Phú xây dựng chính quyền gần dân

Việc xây dựng chính quyền “gần dân, vì dân, phục vụ dân” được xã Yên Phú hiện thực thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hạ tầng số, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và đặc biệt là đưa dịch vụ công đến với người dân một cách minh bạch, nhanh chóng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Phú tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Phú với Nhân dân thôn Đá Trắng, nhiều ý kiến, kiến nghị được đưa ra, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của người dân. Trong đó, nổi bật là công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; đầu tư cứng hóa đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu tái định cư và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Người dân cũng kiến nghị về việc bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, khắc phục tình trạng hệ thống thoát nước thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý tình trạng một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lãnh đạo xã cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết. Việc đối thoại trực tiếp giúp chính quyền nắm bắt rõ hơn những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, qua đó có hướng xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài.

Đồng chí Bùi Văn Thiện - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Yên Phú đặc biệt coi trọng việc xây dựng chính quyền sát dân, gần dân, vì dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, xã phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp vị trí việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã Yên Phú tiếp nhận 28 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó, 1 đơn được công dân tự nguyện rút, 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 20 đơn đã được giải quyết và 5 đơn đang trong thời hạn xử lý. Xã duy trì việc tiếp nhận ý kiến từ cơ sở, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính và những vướng mắc phát sinh tại thôn, xóm.

Cùng với tiếp nhận, xử lý đơn thư, xã quan tâm giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Địa phương tập trung rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, phối hợp giải quyết các kiến nghị của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tái định cư; thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Yên Phú duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình và thời hạn quy định. Xã chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Từ 1/1/2026 đến ngày 7/9/2026, lĩnh vực chứng thực tiếp nhận trực tuyến 2.220 hồ sơ, đã giải quyết 100%; lĩnh vực hộ tịch tiếp nhận trực tuyến 335 hồ sơ và trả kết 100%; lĩnh vực đất đai đã giải quyết 57/131 hồ sơ, còn 74 hồ sơ đang giải quyết.

Sau sáp nhập, xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, gồm 3 phòng chuyên môn, 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công và 8 đơn vị sự nghiệp. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có là 37 công chức và 281 viên chức.

Công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng thẩm quyền, góp phần ổn định tổ chức và duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền.

Việc nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cũng góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận 261 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 211 hồ sơ được chấp thuận.

Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xây dựng chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn ở kết quả giải quyết công việc cụ thể, sự công khai trong hoạt động quản lý và mức độ thuận tiện khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Với việc duy trì đối thoại, tiếp nhận phản ánh từ cơ sở và cải thiện chất lượng phục vụ, Yên Phú đang từng bước hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Dương Liễu