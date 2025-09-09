10 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương được học bổng Vallet

Nhân Kỷ niệm 26 năm Quỹ Học bổng Vallet, ngày 6/9/2025, hơn 500 học sinh, sinh viên tiêu biểu khu vực phía Bắc được nhận học bổng Vallet. Trong đó Trường THPT Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ có 10 học sinh – đều là các em đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đó là các em: Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Hiếu cùng là học sinh lớp 12 chuyên Hóa – huy chương vàng Hóa học Canada; Phan Tấn Dũng, lớp 11 Lý- huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu; Hà Thanh Phúc, lớp 12 chuyên Sinh – huy chương Bạc Olympic Sinh học Hoa Kì ; Nguyễn Huyền Trang, lớp 12 chuyên Sinh – giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học; Bùi Trí Đức, Nguyễn Minh Quân, lớp 12 chuyên Lý – giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý; Nguyễn Đào Nhật Anh, lớp 12 chuyên Tin, Nguyễn Tấn Dũng, lớp 12 C3 – giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp 12 chuyên Hóa – một trong 8 thủ khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

10 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương được trao học bổng Vallet năm 2025

Quỹ học bổng Vallet liên tục đồng hành cùng thế hệ trẻ trong suốt hơn hai thập niên qua. Cụ thể, từ mức 3–4 triệu đồng những năm đầu, đến năm 2025, giá trị học bổng cho sinh viên là 32 triệu đồng (so với 29 triệu đồng năm 2024) và cho học sinh là 16 triệu đồng (so với 15 triệu đồng năm 2024).

Hàng năm, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đều có học sinh xuất sắc được nhận học bổng Vallet. Đây vừa phần thưởng vật chất giá trị, vừa là nguồn động lực quan trọng để các em tiếp tục nuôi dưỡng mơ ước của bản thân; trong tương lai sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Hiền Mai