2 đối tượng được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%

Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Ngày 6/1, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính); Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc về việc chuyển đổi mã quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 261/2025/QH15.
Theo Bộ Y tế, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.
Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: "Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế."
Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng nói trên.
Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (có mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là mã CN) từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 01/01/2026.
Người tham gia bảo hiểm y tế là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (có mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là mã LH) từ mã quyền lợi số 4 (mức hưởng 80%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 01/01/2026.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc triển khai thực hiện tra cứu thông tin thẻ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định.
Trường hợp cần thiết hoặc có vướng mắc cần trao đổi liên hệ ngay với giám định viên và cơ quan bảo hiểm xã hội để thống nhất thực hiện, bảo đảm kịp thời quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.
Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai và đôn đốc việc thực hiện quy định trên tại địa phương.
