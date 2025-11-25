3 cách sử dụng gừng cho người bị cảm cúm

Đối với người bị cảm cúm, gừng như một phương thuốc tự nhiên hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng và tăng cường miễn dịch. Vậy nên sử dụng gừng thế nào là tốt nhất?

1. Lợi ích của gừng đối với người bị cảm cúm

Khi mắc bệnh cúm, sức đề kháng thường bị suy giảm dễ dẫn đến biến chứng. Vì vậy chế độ dinh dưỡng của người bệnh cần lưu ý bổ sung thực phẩm có tác dụng kháng viêm, tăng cường miễn dịch, trong đó một số gia vị như gừng, hành, tỏi, nghệ... có tác dụng chống viêm rất tốt.

Lợi ích của gừng chủ yếu nhờ vào sự phong phú của các chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và hàm lượng dồi dào các hợp chất hoạt tính sinh học độc đáo.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, gừng có tác dụng kháng viêm, kháng virus và kháng khuẩn tốt. Nó hoạt động như một chất kích thích giúp hệ thống miễn dịch tự bảo vệ tốt hơn để chống lại các virus gây bệnh như cúm hoặc viêm phế quản dễ phát sinh trong những ngày thời tiết lạnh hoặc giao mùa.

Gừng có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Đánh giá nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho biết, gừng có một số hợp chất phenolic hoạt tính sinh học như: gingerols, gingerenone A, zingerone, shogaols, paradols, quercetin... Các hợp chất hoạt tính này làm cho gừng trở thành một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gingerol làm giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn và virus. Cụ thể, nó được phát hiện có hiệu quả cao chống lại vi khuẩn trong miệng liên quan đến viêm nướu, viêm nha chu và chống lại nhiễm trùng do virus hợp bào hô hấp. Do đó nó được sử dụng thường xuyên để cải thiện tiêu hóa, giảm buồn nôn, hỗ trợ chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Trong y học cổ truyền phương Đông, gừng cũng là một vị thuốc chữa bệnh rất hiệu quả và được sử dụng lâu đời. Gừng giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, thường được dùng để trị các chứng như cảm lạnh, tắc nghẹt mũi, đầy bụng, khó tiêu, đau bụng do lạnh, trị ho, đờm nhiều...

2. Sử dụng gừng khi bị cảm cúm như thế nào tốt nhất?

Uống trà gừng

Đây là cách đơn giản và được áp dụng phổ biến nhất giúp làm ấm cơ thể, giảm buồn nôn, giảm ho, dịu cổ họng và giảm nghẹt mũi.

Cách làm: Dùng một củ gừng già nhỏ, rửa sạch, thái lát. Thêm nước đun sôi hoặc cho vào cốc đổ nước sôi vào vào hãm khoảng 5-10 phút, uống ấm.

Hoặc có thể làm tra gừng kết hợp với mật ong cũng rất tốt vì gừng và mật ong có đặc tính chống viêm, mật ong giúp bao phủ niêm mạc dạ dày, họng và làm dịu họng hiệu quả.

Cách làm: Sau khi chế trà gừng như trên, thêm một thìa cà phê mật ong vào khuấy đều, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh để bổ sung vitamin C tăng cường miễn dịch, uống khi còn ấm.

Cháo gừng

Người bị cảm cúm rất mệt mỏi nên ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu là cách tốt để bổ sung dinh dưỡng. Cháo gừng là lựa chọn phù hợp giúp kích thích vị giác và tăng cường giải cảm.

Cách làm: Nấu cháo thịt băm, cháo sườn, cháo gà... khi cháo chín cho thêm vài lát gừng, hành lá và lá tía tô thái nhỏ vào, khuấy đều ăn khi còn nóng.

Canh gà nấu gừng tốt cho người bị cảm cúm.

Canh gà nấu gừng

Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, thường được dùng để bồi bổ sức khỏe cho người ốm, ăn kém, người bị cảm cúm...

Thịt gà cung cấp nguồn protein chất lượng cao dồi dào giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa mô, tạo ra kháng thể từ đó tăng cường hệ miễn dịch. Thịt gà cũng chứa acid amin cysteine, một dạng cysteine giúp phá vỡ chất nhầy và có tác dụng kháng virus, chống viêm và chống oxy hóa. Đây là những chất dinh dưỡng rất cần thiết cơ thể cần để hồi phục sau khi bị ốm.

Cách làm: Thịt gà chặt miếng vừa ăn, rửa sạch, ướp với hành tím, gừng băm nhỏ (thái sợi hoặc thái lát mỏng) và gia vị. Cho gà đã ướp vào chảo xào săn lại, sau đó thêm nước lọc hoặc nước dùng gà vào đun sôi nhỏ lửa cho đến khi cho gà chín mềm là được. Cho người ốm ăn thịt gà và uống nước canh gừng khi còn ấm.

