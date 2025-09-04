Y tế
4 nhóm bệnh dễ gặp ở trẻ khi tựu trường

Trẻ trở lại trường lớp có nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh như cúm, viêm họng, tiêu chảy, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, viêm kết mạc, giun sán... nếu không được phòng ngừa đúng cách.

Theo BS.CK1 Trần Nguyên Khôi, Phó Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, tựu trường là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là giai đoạn nhiều bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của trẻ. Có 4 nhóm bệnh phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Bệnh hô hấp

Phần lớn là do siêu vi gây ra và thường lây qua giọt bắn, ho, hắt hơi... Những bệnh thường gặp gồm cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, Covid 19 các biến chủng vẫn còn lưu hành...

Bệnh tiêu hóa

Hầu hết trẻ sẽ sinh hoạt chung, cầm nắm chung các vật phẩm, thực phẩm, nước uống... Điều này dễ dẫn đến các bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp, tay chân miệng (qua dịch tiết từ nước bọt, dịch mũi, phân).

Bệnh lây truyền đã có vaccine ngừa bệnh

Đây là nhóm bệnh truyền nhiễm tuy nhiên trẻ có thể chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa không đầy đủ, như bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella thủy đậu...

Những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống, vệ sinh kém... như nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun, sán), lây qua tay, khăn, chậu rửa chung (viêm kết mạc).

4 nhóm bệnh dễ gặp ở trẻ khi tựu trường

Học sinh tiểu học ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh chủ động để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh bằng cách tiêm ngừa đầy đủ theo lịch, bổ sung đầy đủ chất các nhóm chất và cho trẻ ăn chín, uống sôi. Thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi và báo cho giáo viên nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi để kịp thời xử lý và tránh lây lan ra môi trường xung quanh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh lý, cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để kịp thời điều trị.

Nguồn vnexpress.net


Trẻ trên 5 tuổi có cần bổ sung vi chất không?

2025-09-04 09:19:00

Với trẻ trên 5 tuổi, việc bổ sung vi chất vẫn vô cùng cần thiết, bởi đây là độ tuổi vàng để phát triển thể chất, trí tuệ và hình thành nền tảng sức khỏe lâu dài.

