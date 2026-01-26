5 loại trái cây “vàng” cho sức khỏe trong mùa đông

Tiết trời hanh khô của mùa đông làm hệ miễn dịch suy yếu dễ mắc bệnh đường hô hấp và làm da bị mất nước. Để tăng cường sức đề kháng, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh nên bổ sung các loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

1. Mùa đông nên ăn cam và trái cây họ cam quýt

Cam quýt là loại trái cây phổ biến và rẻ nhất trong mùa đông. Cam, quýt, bưởi chứa hàm lượng vitamin C cao giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, tinh dầu trong vỏ cam quýt còn có tác dụng làm ấm cơ thể và giảm ho hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy, các chất chống ô xy hoá có trong cam giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, là những phân tử không ổn định gây bệnh tật. Một chất chống oxy hóa có trong nước cam là hesperidin, có liên quan đến việc cải thiện chức năng mạch máu. Chất chống oxy hóa khác là carotenoid giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Uống nước cam rất tốt khi chúng ta cảm thấy khát nước hay ốm mệt. Tuy nhiên cần lưu ý uống nước cam nguyên chất không thêm đường. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người chỉ nên uống một lượng vừa phải, nên tiêu thụ không quá 01 cốc nước ép trái cây nguyên chất 100% mỗi ngày giúp kiểm soát lượng calo và giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Ăn lê rất tốt cho người bị viêm đường hô hấp trong mùa đông.

2. Ăn lê bổ sung nước và bổ phổi

Mùa đông không khí thường khô dễ gây đau họng và cảm giác khô họng. Lê chứa nhiều nước và chất xơ giúp bù nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng phổi tốt hơn.

Trong y học cổ truyền, quả lê còn là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, dùng rất tốt cho người bị viêm đường hô hấp, nhiều đờm, ho do viêm phế quản...

3. Ăn lựu để bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lựu là loại trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ăn lựu thường xuyên còn giúp cải thiện lưu thông máu và giữ cho làn da không bị xỉn màu do thiếu nắng mùa đông.

Nước ép lựu giàu polyphenol có khả năng chống oxy hóa cao. Trong các nghiên cứu trên mô hình người và chuột, nước ép lựu đã được chứng minh là có tác dụng chống xơ vữa động mạch, chống oxy hóa, hạ huyết áp và chống viêm đáng kể. Các chất chống oxy hóa trong nước ép lựu có thể giúp giữ cholesterol ở dạng ít gây hại hơn và cũng làm giảm mảng bám tích tụ trong động mạch.

Lưu ý: Nước ép lựu chứa hàm lượng đường khá cao (khoảng 26 g mỗi cốc) nên có thể không phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường.

4. Ăn táo giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết

Vào mùa lạnh, mọi người thường có xu hướng nạp nhiều thực phẩm giàu năng lượng hơn dẫn đến tăng cân. Táo là một loại trái cây tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng nước và chất xơ cao đồng thời chứa ít calo.

Nên chọn loại táo hữu cơ được trồng theo tiêu chuẩn an toàn, nếu nhai kỹ được cả vỏ sẽ tốt hơn. Vỏ táo chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Ăn táo tươi nguyên quả thay vì uống nước ép sẽ giữ trọn vẹn chất xơ và hỗ trợ giảm cân tối ưu nhất.

Kiwi cung cấp nhiều vitamin C, chất xơ và kali.

5. Ăn kiwi tăng cường miễn dịch và ổn định huyết áp

Kiwi là loại trái cây đặc biệt cung cấp nhiều vitamin C, chất xơ và kali. Hàm lượng vitamin C trong kiwi còn giàu hơn cả cam. Điều này khiến nó trở thành trái cây có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường miễn dịch trong mùa đông.

Trên thực tế, chỉ cần ăn một cốc kiwi cơ thể sẽ nhận được nhiều hơn lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong một quả kiwi cỡ trung bình (75 g) cung cấp 42 calo, 2,1 g chất xơ, 56 mg vitamin C và 148 mg kali.

Kiwi cũng là loại trái cây giúp duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trong quả kiwi có chứa lutein, một oxycarotenoid có đặc tính chống oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa tăng lên có thể làm giảm huyết áp thông qua điều chỉnh phản ứng mạch máu trung gian bởi oxit nitric.

Có thể ăn kiwi tươi trực tiếp, làm bánh nướng, bánh ngọt, sinh tố, món salad trái cây, cho kiwi tươi vào kem tươi, sữa chua... đều rất ngon và giàu dưỡng chất.

Theo suckhoedoisong.vn