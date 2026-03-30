5 tác dụng phụ khi ăn quả mơ ít người biết

Quả mơ là thực phẩm giàu vitamin A, C và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này ẩn chứa những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.
Quả mơ (mơ châu Âu) là nguồn cung cấp vitamin A, C và chất xơ tuyệt vời nhưng việc thưởng thức loại quả này cần đi kèm với những kiến thức nhất định về thành phần hoạt chất. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng sai cách, đặc biệt là tiêu thụ hạt tươi hoặc các sản phẩm chứa chất bảo quản, người dùng có thể đối mặt với tình trạng rối loạn tiêu hóa, dị ứng, thậm chí là nguy cơ ngộ độc cấp tính.
1. Hệ lụy cho hệ tiêu hóa khi lạm dụng quả mơ
Mặc dù chất xơ trong quả mơ giúp ngăn ngừa táo bón nhưng ăn quá nhiều mơ trong một thời gian ngắn có thể gây phản ứng ngược cho hệ tiêu hóa.
Hàm lượng chất xơ cao đột ngột nạp vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng, chuột rút dạ dày và đặc biệt là tiêu chảy. Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang bị hội chứng ruột kích thích, quả mơ có thể khiến các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.
2. Nguy hiểm từ sulfite trong quả mơ khô đối với người bệnh hen suyễn
Để giữ cho quả mơ khô có màu cam rực rỡ và bắt mắt, các nhà sản xuất thường sử dụng sulfite làm chất bảo quản gây nguy hiểm đối với những người có cơ địa nhạy cảm.
Đặc biệt, đối với bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn, sulfite có thể kích hoạt các cơn hen cấp tính, gây khó thở, khò khè hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Nếu bạn có tiền sử về hô hấp, việc ưu tiên chọn mua mơ khô hữu cơ (thường có màu nâu sẫm, không chứa chất bảo quản) là lựa chọn an toàn duy nhất.
3. Rủi ro tăng đường huyết và tương tác thuốc làm loãng máu do quả mơ
Mơ khô có hàm lượng đường tự nhiên tăng vọt. Đối với người bệnh đái tháo đường, ăn mơ khô không kiểm soát có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết.
Ngoài ra, một chi tiết ít người chú ý là quả mơ châu Âu có chứa vitamin K. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu nhưng nếu đang điều trị bằng thuốc làm loãng máu (như Warfarin), quả mơ có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, gây ra các cục máu đông nguy hiểm. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ngừng ăn mơ ít nhất 2 tuần trước các ca phẫu thuật để tránh tương tác thuốc không mong muốn.
4. Nguy cơ hình thành sỏi thận từ hợp chất oxalate của quả mơ
Trong quả mơ chứa một lượng nhất định oxalate. Hợp chất này khi kết hợp với canxi trong nước tiểu sẽ tạo thành sỏi canxi oxalate – loại sỏi thận phổ biến nhất. Những người có cơ địa dễ bị sỏi thận hoặc có tiền sử mắc các bệnh về đường tiết niệu cần đặc biệt hạn chế loại quả này.
5. Quả mơ có thể gây phản ứng dị ứng
Dị ứng quả mơ tươi tuy không phổ biến nhưng các triệu chứng thường gặp bao gồm ngứa da, nổi mề đay, sưng môi, lưỡi và họng. Nếu cảm thấy ngứa ran trong miệng ngay sau khi ăn mơ, nên dừng lại ngay lập tức vì đó có thể là dấu hiệu sớm của sốc phản vệ.
Bí quyết thưởng thức quả mơ an toàn cho cả gia đình
Để tận hưởng hương vị thơm ngon của quả mơ mà không lo ngại tác dụng phụ, hãy ghi nhớ các quy tắc sau:
Ăn có chừng mực: Mỗi ngày chỉ nên ăn từ 2 - 3 quả mơ tươi hoặc 4 - 5 miếng mơ khô.
Tuyệt đối không ăn hạt: Loại bỏ hoàn toàn hạt mơ trước khi chế biến, nhất là khi cho trẻ nhỏ ăn.
Đọc kỹ nhãn mác: Khi mua mơ khô, hãy kiểm tra kỹ thành phần để đảm bảo không có Sulfite nếu bạn có cơ địa nhạy cảm.
Ngâm rửa sạch: Đối với mơ tươi, hãy ngâm nước muối loãng để loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và lông tơ trên vỏ quả có thể gây ngứa họng.
VP biên soạn theo suckhoedoisong.vn
