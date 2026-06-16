76 tên miền “.vn” ngắn, đẹp chính thức lên sàn đấu giá đợt 2/2026

Từ ngày 24 đến 25/6/2026 sẽ có 76 tên miền cấp 2 có 02 ký tự dưới tên miền ".vn" chính thức được đưa ra đấu giá quyền sử dụng theo hình thức đấu giá trực tuyến. Đây là đợt đấu giá thứ hai trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Từ ngày 24 đến 25/6/2026 sẽ có 76 tên miền cấp 2 có 02 ký tự dưới tên miền ".vn" chính thức được đưa ra đấu giá

Trước đó, vào tháng 5/2026, Bộ KH&CN đã phê duyệt danh sách các tên miền được đưa ra đấu giá trong Đợt 2 năm 2026. Đây là nhóm tên miền đặc biệt có độ dài ngắn, số lượng hữu hạn, khả năng nhận diện cao và giá trị lớn trong hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh và phát triển hiện diện trực tuyến trên môi trường Internet.

Đợt đấu giá lần này có nhiều tên miền nổi bật như: ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn, ak.vn... cùng nhiều tên miền kết hợp chữ và số có khả năng nhận diện thương hiệu cao.

Với tên miền đẹp, có giá trị cao giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược hiện diện trực tuyến, gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu, đồng thời chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh khi các tên miền liên quan đến thương hiệu bị đăng ký hoặc khai thác bởi các chủ thể khác.

Theo quy định, các phiên đấu giá được tổ chức công khai, minh bạch theo hình thức trực tuyến. Giá khởi điểm đối với mỗi tên miền là 10 triệu đồng, tiền đặt trước là 1 triệu đồng. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Sau khi hoàn thành đấu giá và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, người trúng đấu giá sẽ được đăng ký sử dụng tên miền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về viễn thông và Internet.

Việc triển khai đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn” là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền có giá trị cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng thương hiệu Việt Nam trên môi trường số.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ KH&CN), việc đưa các tên miền ngắn, đẹp vào đấu giá không chỉ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên Internet mà còn mở rộng cơ hội để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sở hữu những địa chỉ số có giá trị, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập trong môi trường trực tuyến.

Theo Chinhphu.vn