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9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%

9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 21,52% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với mức tăng 22,32%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,71%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,99%...

Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 154,65 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,78% GRDP. Theo giá so sánh, khu vực này tăng 14,28%, đóng góp 6,18 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của tỉnh.

9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 sản xuất hiệu quả tại Khu công nghiệp Thụy Vân, đóng góp ổn định cho ngành công nghiệp của tỉnh.

Một số nhóm sản phẩm đạt mức tăng khá, trong đó, máy tính xách tay tăng 34,62%; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 41,4%; xi măng tăng 21,9%; gạch ốp lát tăng 7,2%...

Ở chiều ngược lại, sản lượng phân hóa học giảm sâu; quần áo giảm 2,05%; ô tô các loại giảm 2,48%. Riêng tháng 9, sản lượng của Công ty TNHH COMPAL giảm khoảng 40,66%, Công ty TNHH ô tô Toyota Việt Nam giảm khoảng 52,5% so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng không đồng đều giữa các nhóm sản phẩm, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu dùng cho sản xuất bình quân 9 tháng tăng 6,72%; riêng vật liệu xây dựng tăng 14,81%, tác động trực tiếp đến giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Những tháng cuối năm, ngành Công Thương tập trung theo dõi các doanh nghiệp, ngành hàng có đóng góp lớn; tổng hợp vướng mắc về nguyên liệu, thị trường, điện, logistics và lao động để tham mưu tháo gỡ. Các dự án đầu tư mới cũng được đôn đốc hoàn thành, đưa vào hoạt động và phát huy công suất theo tiến độ.

Nguyễn Yến


Nguyễn Yến

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Công nghiệp Thụy Vân GRDP chỉ số sản xuất công nghiệp Vật liệu xây dựng Doanh nghiệp Công ty Tăng trưởng Toyota việt nam Xử lý rác thải Sản lượng
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