Agribank Chi nhánh Tam Đảo Vĩnh Phúc II khai trương Phòng giao dịch Tam Dương Bắc

Sáng 1/4, Agribank Chi nhánh Tam Đảo Vĩnh Phúc II tổ chức Lễ khai trương Phòng giao dịch tại xã Tam Dương Bắc.

Các đại biểu cắt băng khai trương phòng giao dịch Agribank tại xã Tam Dương Bắc.

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánhTam Đảo Vĩnh Phúc II luôn bám sát định hướng của Agribank cấp trên, chủ động mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Tính đến hết quý I/2026, hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Tam Đảo Vĩnh Phúc II đạt tổng dư nợ cho vay trên 1.540 tỷ đồng, với hơn 4.000 khách hàng đang sử dụng vốn vay. Nguồn vốn huy động đạt gần 1.640 tỷ đồng với hơn 15 nghìn khách hàng.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Tam Dương Bắc thuộc Agribank Chi nhánh Tam Đảo Vĩnh Phúc II có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II trong việc mở rộng địa bàn hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn xã Tam Dương Bắc và xã lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiến Chung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vĩnh Phúc Agribank Tam đảo khai trương phòng giao dịch Phát triển kinh tế Ngân hàng thương mại Nông nghiệp Chất lượng An sinh xã hội Doanh nghiệp
