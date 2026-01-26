Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc - Hành trình sẻ chia cùng cộng đồng

Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, những đoàn viên thanh niên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã lặng lẽ bắt đầu ngày mới bằng việc nhóm lên “ngọn lửa” yêu thương. Nhiều năm qua, chương trình “Nồi cháo thiện nguyện” được đơn vị duy trì đều đặn, trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Nồi cháo thiện nguyện ấm nóng được chuẩn bị từ sáng sớm, nơi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay sưởi ấm mùa đông bằng những việc làm tử tế.

Đúng 5h30 sáng thứ 5 hằng tuần, tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch, hình ảnh những đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh quen thuộc đã trở nên thân thương với nhiều bệnh nhân và người nhà.

Để có được những bát cháo nóng hổi đến tay người bệnh từ rất sớm, các đoàn viên phải có mặt từ trước đó hàng giờ. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, chia suất đến vận chuyển và phát cháo, tất cả đều được thực hiện một cách cẩn thận, chu đáo và đầy trách nhiệm.

Theo Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, chương trình được triển khai liên tục suốt 6 năm qua. Trung bình mỗi đợt, đơn vị chuẩn bị 200 suất cháo nóng, bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với thể trạng người bệnh và người nhà bệnh nhân. Tính riêng trong một năm, chương trình đã trao hàng chục nghìn suất cháo, hỗ trợ cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trường hợp điều trị dài ngày.

Nguồn lực để duy trì hoạt động chủ yếu đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, kết hợp với nguồn xã hội hóa và sự chung tay của các nhà hảo tâm. Kinh phí không lớn, nhưng được sử dụng tiết kiệm, minh bạch, tập trung cho nguyên liệu nấu cháo, dụng cụ, vận chuyển và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, những suất cháo thiện nguyện không chỉ góp phần hỗ trợ bữa ăn sáng cho bệnh nhân và người nhà, mà còn mang giá trị tinh thần rất lớn. “Trong điều kiện nhiều gia đình còn khó khăn, phải túc trực chăm sóc người thân từ sáng sớm, một bát cháo nóng kèm theo lời hỏi han chân tình là sự động viên kịp thời, giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị. Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia bền bỉ của Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đối với công tác an sinh xã hội tại bệnh viện”, đại diện bệnh viện chia sẻ.

Từng suất cháo trao đi đã gửi gắm sự sẻ chia, yêu thương tới người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

Giữa tiết trời giá lạnh, hơi ấm bốc lên từ nồi cháo lớn hòa cùng lời hỏi han thân tình đã làm dịu đi phần nào không khí căng thẳng, mệt mỏi nơi bệnh viện. Có những người bệnh đang điều trị dài ngày, có những phụ huynh thức trắng đêm chăm con, có những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn... Tất cả đều chung một cảm nhận, được quan tâm, được sẻ chia và không đơn độc.

Bà Nguyễn Thị Tám, xã Sơn Đông xúc động chia sẻ: “Nhận được bát cháo nóng vào buổi sáng sớm như thế này, chúng tôi thấy ấm lòng lắm. Không chỉ là bữa ăn, mà là sự động viên rất lớn để yên tâm chăm sóc người thân”. Điều đáng trân trọng ở chương trình “Nồi cháo thiện nguyện” không nằm ở sự hoành tráng hay những con số lớn, mà ở tính bền bỉ và đều đặn.

Trong bối cảnh công việc chuyên môn tại đơn vị luôn bận rộn, nhất là thời điểm cuối năm với nhiều áp lực, các đoàn viên thanh niên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc vẫn lựa chọn dành thời gian, công sức để duy trì hoạt động thiện nguyện này. Đó là sắp xếp thời gian hợp lý, là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là sự tự nguyện xuất phát từ trái tim.

Mỗi người một việc, không phân biệt vị trí công tác hay độ tuổi, tất cả cùng chung một mong muốn được góp phần làm vơi bớt khó khăn cho người bệnh và gia đình. Chính sự giản dị trong cách làm đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không phô trương, không hình thức, chương trình âm thầm gieo những “hạt mầm yêu thương” bằng hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi.

Giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nồi cháo thiện nguyện là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Với người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân điều trị dài ngày, một bát cháo nóng vào buổi sáng sớm mang ý nghĩa rất lớn. Đó là bữa ăn nhẹ nhưng đủ dinh dưỡng, dễ dùng, phù hợp với thể trạng; đồng thời là lời động viên tinh thần để họ vững vàng hơn trong hành trình điều trị. Không ít bệnh nhân và người nhà đã coi những buổi phát cháo như một điểm tựa tinh thần quen thuộc.

Chương trình “Nồi cháo thiện nguyện” không chỉ là hoạt động từ thiện, mà đã trở thành nhịp cầu yêu thương, kết nối cộng đồng với những mảnh đời cần sẻ chia. Thông điệp “thiện nguyện không cần lớn lao, chỉ cần trái tim đủ ấm” được lan tỏa qua từng suất cháo, từng nụ cười và lời cảm ơn chân thành.

Giữa cái lạnh mùa đông, những việc làm giản dị ấy không chỉ sưởi ấm người bệnh, mà còn bồi đắp niềm tin vào những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, nhân ái và giàu nghĩa tình.

Hoàng Thủy