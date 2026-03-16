Sôi nổi hội thi kéo lửa nấu cơm thi tại lễ hội Đình Đào Xá

Trong khuôn khổ lễ hội truyền thống Đình Đào Xá năm 2026, sáng 16/3 (tức ngày 28 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân khấu trung tâm xã Đào Xá đã diễn ra hội thi kéo lửa nấu cơm thi. Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đã đến cổ vũ hội thi.

Hội thi là một trong những hoạt động đặc sắc tái hiện nét đẹp sinh hoạt văn hóa của cư dân nông nghiệp xưa, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các khu dân cư trên địa bàn.

Ba đội thi khẩn trương giã gạo, vo gạo, nhóm lửa nấu cơm.

Tham gia hội thi năm nay có 3 đội. Theo quy định của Ban Tổ chức, mỗi đội tham gia gồm 4 thành viên trong độ tuổi từ 18-60, thực hiện các phần thi như: Giã gạo, vo gạo, kéo lửa và nấu cơm, chế biến gà luộc trong thời gian 30 phút.

Ngay sau hiệu lệnh trống khai cuộc, các đội thi nhanh chóng bước vào phần tranh tài với tinh thần khẩn trương, hào hứng.

Điểm nhấn của hội thi là phần kéo lửa. Các đội phải sử dụng dụng cụ truyền thống để tạo lửa nấu cơm, tuyệt đối không được dùng các thiết bị tạo lửa hiện đại.

Gà sau khi luộc chín được các đội trình bày đẹp mắt.

Theo tiêu chí chấm điểm, cơm phải chín đều, trắng, sạch, không còn thóc hoặc trấu; gà làm sạch lông, luộc chín, trình bày đẹp mắt. Kết thúc phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi khu 14; khu 1 và khu 17 đồng giải Nhì. Toàn bộ sản phẩm sau khi chấm điểm được đưa về khu vực đình để tế lễ.

Ban Tổ chức chấm điểm phần thi của 3 đội.

Đội thi đến từ khu 14 giành giải Nhất.

Hội thi kéo lửa nấu cơm không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Thông qua hoạt động này, nhiều phong tục, tập quán gắn với đời sống lao động của cha ông được tái hiện sinh động, góp phần giáo dục thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào về bản sắc văn hóa quê hương.

Hội thi thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ.

Hồng Nhung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lửa Hội thi Lễ hội truyền thống đào Không khí Nhân dân tháng Giêng Trung tâm Du khách Sân khấu
