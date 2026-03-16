Văn hóa công sở - nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, gắn với cải cách thủ tục hành chính đang được nhiều địa phương ở Phú Thọ chú trọng triển khai. Thông qua việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn mực giao tiếp, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, góp phần mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

Tại xã Tam Hồng, việc xây dựng văn hóa công sở được cụ thể hóa thông qua hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, với mục tiêu nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lý - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Hồng cho biết: “Địa phương luôn xác định xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Cán bộ, công chức tại Trung tâm thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; đồng thời chú trọng tác phong làm việc chuẩn mực, thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.”

Từ ngày 1/1 - 12/3/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Hồng đã tiếp nhận 2.887 hồ sơ; trong đó 2.847 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 98,6%, phần lớn được xử lý đúng và trước hạn. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết đều được số hóa, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu và phục vụ người dân.

Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xã Tam Hồng đạt 97,02/100 điểm, xếp thứ 37/148 xã, phường trong toàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Hồng Nguyễn Thị Hồng Lý hướng dẫn người dân sử dụng máy lấy số thứ tự tự động để thực hiện thủ tục hành chính.

Những kết quả này không chỉ thể hiện qua các con số thống kê mà còn được phản ánh qua sự hài lòng của người dân khi trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Văn Cường, xã Tam Hồng chia sẻ: “Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục công chứng giấy tờ, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, lịch sự. Các bước được giải thích rõ ràng nên người dân dễ hiểu, hồ sơ cũng được giải quyết nhanh gọn.”

Xây dựng văn hóa công vụ hướng tới sự hài lòng của người dân

Không chỉ tại Tam Hồng, việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện gắn với cải cách thủ tục hành chính cũng được nhiều địa phương quan tâm triển khai.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc, các quy định về tác phong, thái độ giao tiếp và trách nhiệm trong thực thi công vụ được quán triệt đến từng cán bộ, công chức. Khẩu hiệu “4 xin”: Xin chào – xin lỗi – xin cảm ơn – xin phép được thực hiện nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ thân thiện, trách nhiệm.

Song song với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thứ tự, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Theo thống kê từ phần mềm một cửa điện tử, trong quý I/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc đã tiếp nhận 1.193 hồ sơ, trong đó 1.134 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 95,05%. Phần lớn hồ sơ được xử lý trước hạn và đúng hạn. Hiện còn 59 hồ sơ đang giải quyết, gồm 58 hồ sơ trong hạn và 1 hồ sơ quá hạn do lỗi phần mềm một cửa không đồng bộ với hệ thống đang sử dụng. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 92,87%, với 1.108 hồ sơ. Chỉ số phục vụ người dân của xã hiện xếp 59/148 xã, phường.

Đồng chí Trịnh Quốc Trung - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc cho biết: “Chúng tôi quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm văn hóa công vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Trong quá trình tiếp dân, mỗi cán bộ đều thực hiện khẩu hiệu ‘4 xin’ (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép), thể hiện thái độ thân thiện, tôn trọng người dân.”

Chị Nguyễn Thị Lệ Giang, xã Vĩnh Phú, người thường xuyên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho gia đình cho biết: “Khi đến làm thủ tục, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng bước, giải thích rõ ràng nên việc thực hiện khá nhanh. Cách làm việc như vậy thuận tiện cho người dân.”

Thực tiễn cho thấy, khi văn hóa công sở được đề cao, trách nhiệm công vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện, trách nhiệm. Đây cũng là yếu tố quan trọng để từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của Nhân dân.

Nguyễn Toàn