Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản: Tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka. Lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn mà còn góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam và tăng cường giao lưu hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản - Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Lễ hội dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại Công viên Ikuno (Osaka, Nhật Bản), là sự kiện văn hóa thường niên dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời là hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, sau nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa tại khu vực Kansai, thu hút đông đảo kiều bào, người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Theo ông, lễ hội không chỉ là dịp để người Việt xa quê hướng về cội nguồn dân tộc mà còn là cầu nối quan trọng của ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Ông bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ của các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và sự đồng hành của báo chí, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 sẽ tiếp tục thành công, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Điểm nhấn văn hóa của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Thị Kim Hoa cho biết, hiện nay, khoảng 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được chú trọng. Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài là một điểm nhấn độc đáo, thể hiện truyền thống hướng về cội nguồn của người Việt.

"Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài." bà Hoa khẳng định.

Bà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều lễ hội văn hóa Việt Nam được tổ chức tại các quốc gia khác, đặc biệt là các hoạt động tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Hoa cho rằng việc tổ chức một lễ hội văn hóa ngay tại Việt Nam đã không dễ, nhưng việc thực hiện ở nước ngoài càng đòi hỏi nhiều tâm huyết. Điều đó cho thấy tình cảm sâu nặng và tinh thần hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hướng về cội nguồn, kết nối cộng đồng

Bà Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai cho biết, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Lễ hội không chỉ là dịp để kiều bào tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội để giới thiệu tới bạn bè Nhật Bản và quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Đối với người Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là ngày để con cháu Lạc Hồng trên khắp thế giới cùng hướng về cội nguồn dân tộc.

Theo bà Lê Thị Thương, hoạt động này cũng góp phần hiện thực hóa chủ trương phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc dân tộc ra thế giới, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nguồn Chinhphu.vn